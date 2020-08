Anzeige : Spitzenpolitiker Wolfgang Kubicki kommt zum sh:z DamplandTALK – jetzt Tickets gewinnen

Am 13. August um 17 Uhr empfängt sh:z DamplandTALK-Moderator York Lange den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki auf der Terrasse der Bar Hammaburg im Ostsee Resort Damp. Jetzt mit etwas Glück dabei sein!

von Henriette Bonde

05. August 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Eigentlich ist Wolfgang Kubicki gelernter Rechtsanwalt und Volkswirt. Doch seine Leidenschaft gilt bereits seit fast 50 Jahren der Politik: 1971 schon trat der damals 19-jährige VWL-Student den Freien Demokraten bei. Sein Weg in der FPD führte über den Landesvorsitz der Jungdemokraten, die Spitzenkandidatur bei mehreren Landtagswahlen bis zum Stellvertretenden Parteivorsitz der Bundes-FDP. Am 13. August macht er einen Zwischenstop an der Ostsee: Dann ist er zu Gast beim sh:z DamplandTALK.

Keine Angst vor Konfrontation

Wolfgang Kubicki selbst beschreibt sich als unangepasst. Mit seinen Meinungen hält Kubicki nicht hinterm Berg. Corona-Krise, AfD im Bundestag oder die Große Koalition – mit seinen Aussagen polarisiert er oft. Seine Reden hält Kubicki meist frei. Abgelesene Texte kommen für ihn nicht infrage. Politiker mit Leib und Seele eben.

Auch in seinem Privatleben hat Wolfgang Kubicki immer viel zu tun. Die Zeit im Jahr, die er nicht in Berlin verbringt, arbeitet der ehemalige Kneipenbesitzer als Rechtsanwalt in seiner eigenen Kanzlei. Auch ein Boot besitzt der meerverbundene Norddeutsche. Freie Zeit verbringt er zum Beispiel mit seiner Frau Annette im heimischen Strande an der Kieler Förde und genießt dort die schleswig-holsteinische Seeluft.

Über den Spagat zwischen der Politik, seiner Arbeit als Rechtsanwalt und seinem Privatleben an der Kieler Förde spricht Wolfgang Kubicki am 13. August ab 17 Uhr beim sh:z DamplandTALK. Wer auf der Terrasse der Bar Hammaburg im Ostsee Resort Damp dabei sein möchte, hat jetzt die Chance: Wir verlosen zehn mal zwei Tickets für den Talk mit dem Spitzenpolitiker. Viel Glück!



