Anzeige mit Gewinnspiel : Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Sky du Mont kommt zum sh:z DamplandTALK

Sky du Mont ist bekannt für seinen Humor und seinen Charme. Doch der Schauspieler kann mehr als nur Womanizer. Am 27. August um 19 Uhr ist er zu Gast beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp.

Avatar_shz von Melina Dohmen, Henriette Bonde

18. August 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | International erfolgreich und trotzdem heimatverbunden, das ist der Wahl-Hamburger Sky du Mont. Er ist am Donnerstag, den 27. August, ab 19 Uhr zu Gast beim sh:z-DamplandTALK, wo ihn Moderator York Lange empfängt. Als Sohn einer britischen Mutter und eines deutschen Vaters wuchs Sky du Mont in Argentinien, Großbritannien sowie der Schweiz auf und lernte so von Klein auf mehrere Sprachen und Kulturen kennen. Als der Schauspieler später seine Karriere startete, half ihm dies, nicht bloß im deutschen Filmgeschäft Fuß zu fassen. Auch in Hollywood-Produktionen wie „Eyes Wide Shut“ stand er gemeinsam mit Stars wie Nicole Kidman oder Tom Cruise vor der Kamera.

Preisgekrönt und trotzdem bodenständig

Eine seiner bisher bekanntesten Rollen spielte du Mont in der Michael Bully Herbig-Produktion „Der Schuh des Manitu“. Hier bewies er nicht nur sein schauspielerisches Können, sondern präsentierte auch komödiantisches Talent. Honoriert wurde dies unter anderem mit einem Bambi und dem Deutschen Comedypreis.

Neben Film und Fernsehen lässt sich der 73-jährige auch oft an seinem Schreibtisch finden, wo er an neuen Romanen arbeitet. Acht Bücher veröffentlichte der Schauspieler bisher erfolgreich und bewies damit einmal mehr seine Vielseitigkeit. Als Synchronsprecher wirkte du Mont zudem in zahlreichen Produktionen, wie zum Beispiel dem Hörspiel „Die drei Fragezeichen“ oder dem Musical „Rocky Horror Show“ mit.

Trotz seines internationalen Erfolgs ist Sky du Mont bodenständig geblieben. Er ist ein Familienmensch und stolzer Vater von drei Kindern. Zudem engagiert sich der Hamburger politisch in seiner Heimatstadt und unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen wie „Peta“, „Make-a-Wish-Deutschland“ oder die „McDonald's Kinderhilfe“.

Möchten Sie den sympathischen Schauspieler live miterleben? Dann gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück zwei Tickets für den sh:z DamplandTALK am 27. August ab 19 Uhr auf der Terrasse der Bar Hammaburg im Ostsee Resort Damp und seien Sie hautnah dabei. Viel Glück!