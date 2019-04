Anzeige: Gewinnspiel : Rockstar zu Gast beim DamplandTALK - jetzt Tickets gewinnen

Hautnah und persönlich - beim DamplandTALK im Ostsee Resort Damp lernt man am 16. Mai den Sänger Kai Wingenfelder von einer ganz privaten Seite kennen.

von Levin Lange

29. April 2019, 05:30 Uhr

Damp | Bei der Veranstaltungsreihe „sh:z DamplandTALK“ im Ostsee Resort Damp begrüßt der Moderator des Talks York Lange jeden Monat bekannte Gäste aus TV, Musik, Sport und Entertainment. Von einer privaten Seite erlebt man hier Personen des öffentlichen Lebens, die man ansonsten nur aus dem Fernseher oder Radio kennt. Das Ostsee Resort Damp ist dabei die ideale Location für die exklusiven Talkrunden, die jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden. Im ersten Talk war Yared Dibaba zu Gast.

Als zweiten Talkgast begrüßt der Moderator des „sh:z DamplandTALK“ York Lange am Donnerstag, den 16. Mai, den Sänger Kai Wingenfelder. Fünf erfolgreiche Studio-Alben und deutschlandweite Tourneen zählen zu den Erfolgen, die der Musiker mit dem aktuellen Bandprojekt „Wingenfelder“ bereits verzeichnen kann. Bekannt wurde der 60-Jährige als Kopf der Erfolgsband Fury In The Slaughterhouse. Die steile Karriere begann mit Songs wie „Time To Wonder“ oder „Won't Forget These Days“, die auch heute noch im Radio zu hören sind.

Seine Band „Wingenfelder“, die Kai Wingenfelder gemeinsam mit seinem Bruder gegründet hat, knüpft nun an den Erfolg der damaligen Rockband an und überzeugt mit dem aktuellen Studioalbum „Sieben Himmel Hoch“. Exklusiv im „shz.de DamplandTALK“ berichtet der Musiker, wie die Erfolgsgeschichte begann und welche Highlights aus über 30 Jahren Bandbestehen besonders prägend waren.

Der DamplandTALK im Herzen eines Urlauberparadieses

Die Location für diese ganz besondere Veranstaltungsreihe ist dabei ebenso exklusiv wie die Gäste des „sh:z DamplandTALKs“ selbst: die Cocktailbar Hammaburg inmitten des Ostsee Resort Damp. Die Gin & Cocktailbar ist mehr als eine einfache Bar. Es ist die Top-Adresse für alle Kenner und Liebhaber exklusiven Gins und erstklassiger Cocktails. Hier trifft rustikales Flair auf Eleganz, urig auf stilvoll. Eine Kombination, die jeden Gast fasziniert und in seinen Bann zieht.