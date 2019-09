Anzeige : Mit Video: sh:z DamplandTALK mit Nova

Eine Frau, viele Gesichter, immer 100 Prozent: Nova Meierhenrich zu Gast im Ostsee Resort Damp

von Dirk Steinmetz

26. September 2019, 22:11 Uhr

Damp | Gesehen und von ihr gehört hat schon jeder, egal ob als Moderatorin, als Schauspielern oder als Autorin. Mit Nova Meierhenrich (45) stand Donnerstagabend erstmals eine Frau im sh:z Dampland-Talk Rede und Antwort. Und sie hatte viel zu erzählen, von einem bewegten Leben mit Höhen und Tiefen, mit viel Begeisterung und Energie, nie aufzugeben, immer wieder einen Weg zu finden.

Festlegen, was sie lieber mache – schauspielern oder moderieren – das könne sie nicht, verriet sie Dampland-Talk-Moderator York Lange in der Hammaburg im Ostsee Resort Damp. Beim Schauspiel müsse sie die Kamera ignorieren und gebe die Nova in der Garderobe ab, beim moderieren suche sie die Kamera und bringe sich ein. Die Arbeitsschwerpunkte verschöben sich ständig, „festschrauben“ auf eine beständige Sache gehe nicht. So begann ihre Karriere beim Jugendmagazin „Was ihr wollt“ beim MDR, es folgten unter anderem „Bravo-TV“ bei RTL II, zahlreiche Formate bei VIVA bis hin zu zwei Jahren Moderation von „Prominent“ bei VOX in 2017 und 2018. Unzählige Großveranstaltungen und Galas moderierte sie und war parallel in vielen TV-Produktionen, Filmen und im Kino zu sehen.

Abschalten und entspannen, dass könne sie am Meer und am Wasser. Ein Grund warum sie 2015 nach Hamburg zog. „Auf die Elbe schauen, das ist Meditation“, verriet sie den knapp 20 Gästen, die die exklusiven Karten für den Talk gewonnen hatten.

Doch Nova Meierhenrich ist mehr. Ihre Kraft schenkt sie Charity-Organisationen wie PETA, WDCS, SOS-Kinderdörfer und Mc Donald Kinderhilfe. Für PETA ließ sie unter dem Motto „lieber Nackt als im Pelz“ die Hüllen fallen. Besonders ans Herz gewachsen sind ihr die „Herzpiraten“, ihr eigener Verein. „Ich weiß, wie es für Kinder ist, im Krankenhaus zu sein“, erzählt sie. Ihnen fehlen Freundschaften, Gemeinschaft und sie seien immer außerhalb. Der Verein, mitgegründet von dem Arzt und Segler Malte Kamrath, bringt herzkranke Kinder aufs Wasser zum Segeln. Für andere herzkranke Kinder ermöglicht der Verein die Anschaffung von Hilfsmitteln wie beispielsweise eines „Avatars“, der für die Kinder in die Schule geht. Über moderne Kommunikationsmittel können die Mitschüler mit dem Kind im Krankenhaus über den Avatar kommunizieren, es ist immer dabei und kann sich selber auch am Unterricht beteiligen. „Kranke Kinder aus der Isolation holen macht mich glücklich“, sagt eine strahlende Nova Meierhenrich.

Michael Kuhr

Nicht immer konnte sie so strahlen. In ihrem Buch „Wenn Liebe nicht mehr reicht“, hat sie 2018 über die schwere Depression ihres Vaters geschrieben. Er war 2011 durch eigene Hand gestorben. Lange hatte sie sich gesträubt über das Thema in der Öffentlichkeit zu reden, vor allem zum Schutz für ihre Familie. Als es dann nach einem Jahr bekannt wurde, begann eine schlimme Zeit für sie, erinnert sie sich. „Man war so hilflos.“ Interviews lehnte sie ab, es ging außerhalb der Familie niemanden was an. Erst gut drei Jahre später willigte sie ein, bei „Reinhold Beckmann trifft...“ über die Krankheit ihres Vaters zu sprechen. Nach der Sendung erhielt sie gut 1000 E-Mails, in denen ihr gedankt wurde, dass endlich mal offen über die Krankheit Depression gesprochen wurde. Sie hatte etwas angestoßen. „Man muss das Stigma von der Krankheit entfernen“, so Meierhenrich. Und so ist ihr Buch über ihren Vater, die Familie und die Krankheit, die den Betroffenen „entführt“ auch ein Ratgeber mit Adressen und Hilfen, damit keiner allein bleiben muss mit der Erkrankung von Partnern, Eltern und Freunden

Weiterlesen: Hier gibt es alle Folgen vom sh:z DamplandTALK.