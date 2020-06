Anzeige: Ostsee Resort Damp : Mit Gewinnspiel: Motsi Mabuse, Jurorin bei „Let's Dance“, kommt zum sh:z DamplandTALK

Die Tänzerin, Trainerin und Jurorin ist am 25. Juni zu Gast im Dampland. Tickets gibt es hier zu gewinnen.

von Julia Gohde

19. Juni 2020, 08:31 Uhr

Ostsee Resort Damp | „Ein Leben zwischen Windeln, Let’s Dance und meiner Tanzschule in Eschborn, die ich 2017 mit meine Mann eröffnet habe“ – so beschreibt Motsi Mabuse ihren Alltag. Die 39-Jährige, die den meisten Deutschen aus der RTL-Sendung bekannt ist, tanzt sprichwörtlich auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Langweilig wird es der Powerfrau wohl nie – das zumindest kann man sich nicht vorstellen, wenn man ihrem Instagram-Account folgt. Am Donnerstag, den 26. Juni, nimmt sich Motsi Mabuse Zeit, um York Lange auf der Terrasse der Bar „Hammaburg“ im Ostsee Resort Damp zu treffen. Dann ist sie ab 19 Uhr zu Gast beim sh:z DamplandTALK. Wer als Zuschauer auch dabei sein möchte, kann mit etwas Glück zehn mal zwei Karten für das Exklusive Talk-Event unter freiem Himmel gewinnen.

Motsi Mabuse: mit viel Mut den eigenen Traum erfüllt

Im Alter von 18 Jahren hat Motsi Mabuse ihre Heimat verlassen und ist nach Deutschland gegangen – mit einer großen Portion Ehrgeiz im Gepäck und dem Ziel, ihre Eltern stolz zu machen. Geboren ist sie 1981 in Mankwe, Südafrika, das damals noch zum Homeland Bophuthatswana gehörte. Ihr Mut, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen und in einem unbekannten Land, dessen Sprache sie noch nicht sprach, neu anzufangen, hat sich gelohnt: Motsi Mabuse hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit ihrer eigenen Tanzschule, die sie mit ihrem Mann Evgenji Voznyuk – ebenfalls Tänzer – in der Nahe von Frankfurt am Main betreibt, hat sie sich vor drei Jahren einen großen Traum erfüllt, schreibt Motsi Mabuse auf ihrer Webseite. Hier unterrichtet sie mehrmals in der Woche auch selbst.

Motsi Mabuse beim sh:z-DamplandTALK: Jetzt Tickets gewinnen

Wer Motsi Mabuse einmal selbst treffen möchte, hat mit etwas Glück am 25. Juni um 19 Uhr beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp die Gelegenheit dazu. Wir verlosen zehn mal zwei Tickets. Viel Glück!

