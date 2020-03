Anzeige: Ostsee Resort Damp : Mit Gewinnspiel: Kerstin Ott, Sängerin von „Die immer lacht“, kommt zum sh:z DamplandTALK

Die Schlagersängerin ist am 19. März ab 17 Uhr in der Bar „Hammaburg“ zu Gast. Jetzt Tickets gewinnen!

von Julia Gohde

06. März 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Wer zum ersten Mal ein Bild zur Stimme der Sängerin sieht, die mit ihrem Song „Die immer lacht“ die deutschen Charts erobert hat, wundert sich vielleicht ein bisschen. Denn Kerstin Ott ist eine Frau, die keineswegs in das typische Bild eines weiblichen Schlagerstars passt. Sie hat kurze Haare, trägt Tattoos und lieber Hosen anstatt eines Kleids. Ihrem Erfolg tut das kein Abbruch – im Gegenteil: Die Fans von Kerstin Ott schätzen ihren Star gerade dafür, dass sich die Sängerin nicht von der Medienwelt verbiegen lässt, sondern authentisch und sie selbst bleibt. Am Donnerstag, den 19. März, haben die sh:z-Leser die einmalige Chance, Kerstin Ott einmal selbst zu treffen. Denn dann ist die 38-Jährige zu Gast beim sh:z-DamplandTALK. Moderator York Lange trifft sie in der Bar „Hammaburg“ im Ostsee Resort Damp, um mit ihr in ungezwungener Atmosphäre über ihre aktuellen Projekte zu sprechen. Wer dabei sein möchte, kann mit etwas Glück zehn mal zwei Karten gewinnen.

Kerstin Ott beim sh:z-DamplandTALK: Jetzt Tickets gewinnen

Kerstin Ott hat viele Talente. Sie singt, schreibt Songs und spielt Gitarre. Früher war sie auch als DJane aktiv, legte viel in Clubs auf. Und: Sie ist gelernte Malerin und Lackiererin. Diesen Beruf übte sie so lange aus, bis sie im Jahr 2016 mit „Die immer lacht“ ihren musikalischen Durchbruch feierte und sich voll auf die Musik konzentrieren konnte. Zurzeit ist die gebürtige Berlinerin, die mit ihrer Ehefrau im schleswig-holsteinischen Heide lebt, mit ihrer aktuellen Single „Wegen dir (Nachts wenn alles schläft)“ in den Charts. Den Song, der schon im letzten Jahr auf ihrem aktuellen Album „Ich muss dir was sagen“ erschien, hat sie zusammen mit Howard Carpendale neu eingesungen. Ihre Musik wird beschrieben als Soundmix aus Pop, Dance, Folk und natürlich Schlager.

Nona Photography

Eine Kostprobe davon erhalten die glücklichen Ticket-Gewinner beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp – vorausgesetzt die Künstlerin hat ihre Gitarre im Gepäck. Im Fokus des Talks mit York Lange wird natürlich die Musik stehen. Kerstin Ott scheut sich aber nicht davor, ab und zu auch private Einblicke zu geben. So schreibt sie in ihrer 2018 erschienen Biographie „Die fast immer lacht“ auch von vergangenen Zeiten und persönlichen Rückschlägen, die nicht immer einfach für sie waren.

Wer am 19. März um 17 Uhr in der Hammaburg beim sh:z DamplandTALK dabei sein möchte, kann jetzt am Gewinnspiel teilnehmen. Dazu einfach das unten stehenden Formular ausfüllen. Viel Glück!

Sehenswert: Alle Folgen des sh:z DamplandTALKs in der kostenlosen Mediathek (ohne sh:z plus), unter anderem mit Santiano, Stefan Gwildis, Matze Knop und Nova Meierhenrich: www.shz.de/damplandtalk