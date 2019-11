Anzeige: Gewinnspiel : Jetzt Karten für sh:z DamplandTALK Special mit THW Kiel-Spieler Pavel Horák gewinnen

Am 21.11. findet eine Spezialausgabe des sh:z DamplandTALKs mit dem Handballspieler Pavel Horák im Ostsee Ressort Damp statt. Moderator Thore Ziebell führt durch den Abend und sh:z-Leser können 20x2 Karten gewinnen!

von Karen Bartel

05. November 2019, 00:01 Uhr

Damp | Die Veranstaltungsreihe „sh:z DamplandTALK“ im Ostsee Resort Damp geht in ihre erste Spezialausgabe – und Sie haben die Chance live dabei zu sein. Diesmal findet dieses besondere Event in einem größeren Rahmen statt und zieht deshalb von der gewohnten Hammaburg Bar ins Restaurant Isfjord um. So können insgesamt 40 glückliche Gewinner teilnehmen.

Beim DamplandTALK erleben sh:z-Leser exklusiv Personen des öffentlichen Lebens einmal ganz nah und persönlich. Das Ostsee Resort Damp ist dabei die ideale Location für die Talkrunden, die jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden. In den vergangenen Talkrunden waren u.a. Yared Dibaba, Nova Meierhenrich und Stefan Gwildis zu Gast. Hier geht es zu den bisherigen Event-Videos.

Der sh:z DamplandTALK geht in die erste Spezialausgabe mit Pavel Horák

Erst seit Juli dieses Jahres trägt Pavel Horák das Trikot des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Und doch scheint es, als sei der 1,98-Meter-Hüne mit dem auffälligen Bart und den kunstvollen Tattoos schon ewig ein Zebra. Im Deckungsverbund mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler bildet der mittlerweile 36-Jährige, der zuvor zwei Jahre lang in Weißrussland beim Champions-League-Teilnehmer Meshkov Brest spielte, ein Defensiv-Bollwerk, an dem sich die Gegner schon reihenweise die Zähne ausbissen. Und auch im Angriff ist Horak, der insgesamt bereits sein zwölftes Jahr in Deutschland spielt, immer für eine Überraschung gut. Seine Qualitäten schätzt man natürlich auch in der Heimat: Deshalb ist Pavel Horak eine der Stützen der tschechischen Nationalmannschaft, für die er bereits 122 Spiele absolvierte.

Statt der Sparkassen-Arena-Kiel gibt es am 21. November einen Tapetenwechsel für den Handballer und er stellt sich den Fragen von Moderator Thore Ziebell im Ostsee Resort Damp. Wer den Spieler einmal nicht nur von der Tribüne aus, sondern auf Augenhöhe in seiner stattlichen Größe erleben möchte, sollte jetzt die Chance nutzen.

Gewinnspiel: 20 x 2 Tickets für den sh:z DamplandTALK Special gewinnen

Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel teil: Wir verlosen 20 x 2 Karten für die Veranstaltung am 21. November! Füllen Sie dazu einfach das untenstehende Gewinnspiel-Formular aus. Viel Glück!