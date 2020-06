Anzeige : Fernsehköchin Cornelia Poletto zu Gast beim sh:z DamplandTALK: Jetzt Tickets gewinnen

Die Fernsehköchin ist am 18. Juni ab 19 Uhr im Dampland zu Gast. Tickets dafür gibt es ab sofort zu gewinnen.

von Julia Gohde

11. Juni 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Die meisten kennen Cornelia Poletto aus dem Fernsehen oder von ihren zahlreichen Kochbüchern: Ob Polettos Kochschule, Auftritte bei Lanz kocht, dem ARD Buffet, der Sat.1-Sendung The Taste oder als Jurorin in den ZDF-Kochshows Topfgeldjäger, Die Küchenschlacht und Kerners Köche – Cornelia Poletto darf nicht fehlen. Am Donnerstag, den 18. Juni, kommt die Spitzenköchin an die Ostsee: Dann ist sie zu Gast beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp. Ab 19 Uhr spricht sie mit Moderator York Lange über das Kochen als ihre größte Passion, das eigene Restaurant und ihre Kochschule in Hamburg Eppendorf – und auch darüber, wie es ihr gelingt, in ihrer Freizeit auch mal „abzuschalten“.

Gutes Essen von Hamburg Eppendorf bis nach Shanghai

Kochen ist für die gebürtige Hamburgerin Cornelia Poletto nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. In Hamburg Eppendorf betreibt sie seit vielen Jahren ihr eigenes Restaurant, das CORNELIA POLETTO. Es ist auf die mediterrane italienische Küche spezialisiert. Auch ihre eigene Kochschule, die Cucina Cornelia Poletto, ist nur wenige Meter entfernt. Hier verrät die 48-Jährige ein paar ihrer Tipps und Tricks, mit denen sie als Köchin so erfolgreich wurde. Und seit gut zwei Jahren kann man sogar in Shanghai schmecken, was die Poletto-Küche ausmacht: Hier eröffnete die Hamburgerin im April 2018 gemeinsam mit der Solinger Zwilling-Gruppe das Restaurant „The Twins by Cornelia Poletto“ mit dazugehörigen Shop und einer Kochschule.

Der sh:z DamplandTALK-Moderator York Lange trifft die sympathische Sterneköchin am Abend des 18. Juni draußen auf der Terrasse der Bar „Hammaburg“ im Dampland, um mit ihr in ungezwungener Atmosphäre über ihre aktuellen Projekte zu sprechen. Wer dabei sein möchte, kann mit etwas Glück Tickets für den Startalk am Meer gewinnen: Wir verlosen zehn mal zwei Karten. Viel Glück!