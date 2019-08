Anzeige: Gewinnspiel : Andi Feldmann und Holgi Henze zu Gast im DamplandTALK – Jetzt Tickets gewinnen!

Sie sind Kult: Beim DamplandTALK im Ostsee Resort Damp lernt man am 22. August Andi Feldmann und Holgi Henze von einer persönlichen Seite kennen. Jetzt 10 x 2 Karten gewinnen.

von shz.de

15. August 2019, 00:00 Uhr

DAMP | Bei der Veranstaltungsreihe „sh:z DamplandTALK“ im Ostsee Resort Damp begrüßt der Moderator des Talks York Lange jeden Monat bekannte Gäste aus TV, Musik, Sport und Entertainment. Von einer privaten Seite erlebt man hier Personen des öffentlichen Lebens, die man ansonsten nur aus dem Fernsehen oder Radio kennt. Das Ostsee Resort Damp ist dabei die ideale Location für die exklusiven Talkrunden, die jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden. Im den vergangenen Talkrunden waren u.a. Kai Wingenfelder und Fabian Harloff zu Gast.

Fünfter sh:z DamplandTALK mit Holgi Henze und Andi Feldmann

Eine Kultfigur und zwei Männer, die dahinter stecken: Holger „Holgi“ Henze und Andi Feldmann kommen am 22. August zum sh:z DamplandTALK in das Ostsee Resort Damp. Beide vereint ein Comic-Held: Werner! Andi Feldmann ist Schauspieler, Geschichtenerzähler, Synchronstimme sowie Auto- und Motorraddesigner. Der gebürtige Flensburger ist auch als personifizierter Schweißdraht bekannt, denn das Schrauben und Werkeln an Motorrädern ist sein Markenzeichen. In verschiedenen Werner-Comicverfilmungen, wie zum Beispiel „Werner – Beinhart!“, synchronisierte er die ihm nachempfundene Figur Andi sowie den Meister Röhrich.

Holgi Henze war ebenfalls Teil des Werner-Universums und erschien erstmals 1985 in „Werner – Eiskalt!“, dem vierten Band der Werner-Reihe, als Comic-Version. Damals ging es um ein Rennen, bei dem Werner mit dem Motorrad gegen Holgis Porsche antrat. Aus dieser Idee wurde dann Wirklichkeit und das beliebte und legendäre Werner-Rennen, das auch 2019 wieder in Hartenholm stattfindet, entstand. Gemeinsam mit dem DamplandTALK-Moderator York Lange sprechen die beiden über aktuelle Projekte, Werner und die Vorliebe für das Tunen.

Gewinnspiel: 10 x 2 Tickets für den sh:z DamplandTALK gewinnen

Sie wollen nicht nur auf shz.de/damplandtalk dabei sein, sondern die beiden Kult-Stars live vor Ort kennenlernen? Dann nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel teil. Wir verlosen 10 x 2 Karten für die Veranstaltung am 22. August! Füllen Sie dazu einfach das unten stehende Gewinnspiel-Formular aus.