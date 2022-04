Anzeige : Schlagernacht 2022: Der Kalkberg tanzt wieder am 7. Mai

Der Kartenverkauf ist in vollem Gange. Tickets gibt es ab 43,75 Euro.

24. April 2022, 00:00 Uhr

Bad Segeberg | Am 7. Mai findet nach pandemiebedingter Zwangspause erneut die Schlagernacht des Jahres in Bad Segeberg statt. Schlager-Musik vom Feinsten aus insgesamt fünf Jahrzehnten der Schlagerwelt gibt es vor der beeindruckenden Kulisse des Kalkbergs auf die Ohren. Angefeuert durch die Hits von Kerstin Ott, Thomas Anders, Höhner, Tony Christie, Ella Endlich, Kristina Bach und den Newcomern Team5ünf sowie verstärkt durch Pascal Krieger, Nina Marlisa und die Andersons wird es wieder ein buntes Potpourri der guten Laune in Bad Segeberg.

Am 7. Mai verwandelt sich der Kalkberg erneut zur Pilgerstädte der Schlagerfans. Die Veranstalter um Peter Thomsen von förde show concept sowie Hans Scherer von Scherer & Friends sorgen für über 270 Minuten Stimmung pur! Karten für die Schlagernacht können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, www.deinTicket.de, www.shTickets.de und www.eventim.de erworben werden.

Übrigens: Wer bereits ein Ticket für die Schlagernacht 2022 hat, hat die Möglichkeit eines Upgrades. Hier erhalten die Besucher kostenfreie Verpflegung in Form von Getränken und Speisen. Dazu gibt es einen gesonderten Bereich samt DJ, zu dem man während der gesamten Veranstaltung Zutritt hat. Der Einlass erfolgt über eine Fast-Lane. Karten für das Upgrade sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online für 39 Euro erhältlich.