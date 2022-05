Anzeige : Santiano live am Kalkberg - jetzt last Minute Tickets sichern

Am 21. und 22. Mai tritt die Band in Bad Segeberg auf. Karten gibt es an der Abendkasse.

von Julia Gohde

19. Mai 2022, 14:15 Uhr

Bad Segeberg | Gute Nachrichten: Die Santiano-Konzerte am 21. und 22. Mai 2022 am Kalkberg finden statt. Nachdem die Band zuletzt einige Konzerte aufgrund der Corona-Erkrankung von Frontmann Björn Both absagen musste, gibt es nun grünes Licht für die Konzerte in Bad Segeberg. Das teilt der Veranstalter Förde Show Concept auf seiner Facebookseite mit. Es wird Karten an der Abendkasse geben. Außerdem behalten die bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit. Zu beachten sind dabei die korrekten Nachholtermine.

Christian Barz

Wichtiger Hinweis für Besucher der Nachholtermine

Die Veranstalter Förde Show Concept, Seaside Touring und Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (sh:z) bitten die Besucher, die schon im letzten oder vorletzten Jahr ihr Ticket gekauft haben, unbedingt zum richtigen Nachholtermin zu kommen. Die Konzerte wurden folgendermaßen verlegt:

21. Mai 2020, 21. Mai 2021 --> Samstag, 21. Mai 2022.

22. Mai 2020, 21. Mai 2021 --> Sonntag, 22. Mai 2022.

„Wer noch kein Ticket hat, kann eines an der Abendkasse kaufen“, weiß Matthias Paul vom sh:z. Der Einlass zu den Konzerten ist jeweils um 18 Uhr, Beginn der Show ist um 20 Uhr.