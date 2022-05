Anzeige: Wohnwagen Thode : CARAVAN und CO-Gewinnspiel: eine Woche im Mietwohnwagen zu gewinnen

Gemeinsam mit der Messe für Caravaning und Outdoor in Rendsburg verlost Wohnwagen Thode einen Mietwohnwagen für eine Woche. Jetzt mitmachen!

09. Mai 2022, 00:00 Uhr

Rendsburg | Vom 22. bis 25. September wird Rendsburg wieder zur Pilgerstätte für Camping-Freunde. Dann findet zum zweiten Mal die Camping- und Outdoor-Messe CARAVAN und CO auf dem Messegelände statt. Das Konzept: ein Mix aus Messe und Festival, das sich sowohl an Neulinge als auch erfahrene Camper richtet. Rund 100 Ausstellende präsentieren auf der CARAVAN und CO die neuesten Wohnmobile, Wohn- und Kastenwagen sowie Zubehör für den Traumurlaub auf vier Rädern. Wir verlosen gemeinsam mit dem Händler Wohnwagen Thode aus Rendsburg einen frei wählbaren Mietwohnwagen für eine Woche im Wert von ca. 400 Euro. Außerdem haben alle Teilnehmenden die Chance auf zwei Tagestickets für CARAVAN und CO.

Über Wohnwagen Thode

Bereits seit 1981 ist Wohnwagen Thode (Büsumer Strasse 65-67 in Rendsburg) eine beliebte Adresse für Wohnwagen und Service in Norddeutschland. Der Fachhändler führt das komplette Wohnwagenprogramm der Marke Hobby. Das Team unterstützt die Kunden in allen Bereichen, wie dem Kaufen und Finanzieren von neuen und gebrauchten Wohnwagen, dem Mieten von neuen Hobby-Wohnwagen oder der Anschaffung von Vorzelten der Marken Brand, Isabella, dwt, Güsto und Nordland.

Auch über den Kauf des Traum-Caravans hinaus begleitet Wohnwagen Thode die Kunden auf Wunsch weiter mit Services wie der TÜV-Abnahme, der Gas- und Fahrzeugdichtigkeitsprüfung sowie der Reparatur des Reisemobils. Hier gibt es alles aus einer Hand: individuelle Ein-, An- und Umbauten – zum Beispiel ein Umbau für Menschen im Rollstuhl –, Ersatzteile von Hobby sowie Campingzubehör aller Art.

Wohnwagen Thode

Informationen zum Preis

Dem Gewinner wird für eine Woche ein Mietwohnwagen aus der Mietflotte (frei wählbar) von Wohnwagen Thode zur Verfügung gestellt. Der Wert des Gewinns beträgt circa 400 EUR. Der Zeitraum ist vom Gewinner frei wählbar. Weitere Details bzw. Mietinformationen:

Sonnensegel für Mietwohnwagen inkl.

Gas, Chemie für Thetford WC inkl.

Spiegel und Stromadapter inkl.

Deichsel Fahrradträger für zwei Fahrräder inkl.

Am Gewinnspiel teilnehmen

Wer sich die Chance auf den Mietwohnwagen sichern möchte, muss dafür einfach das unten stehende Formular ausfüllen. Die Teilnahme ist vom 9. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 um 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Telnehmenden werden zusätzlich zwei Tagestickets für CARAVAN und CO verlost. (Bitte auf „Empfohlener redaktioneller Inhalt“ klicken.) Alle Details der Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Über CARAVAN und Co

CARAVAN und CO ist eine Messe mit Infotainment-Charakter rund um Caravaning und Outdoor. Zur Premiere im September 2021 kamen etwa 20.000 Besucher nach Rendsburg, um sich über Produktneuheiten und Trends der Campingszene zu informieren. Vom 22. bis 25. September 2022 präsentieren sich erneut zahlreiche Aussteller auf dem Rendsburger Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal. Darunter viele namhafte Händler, aber auch regionale Manufakturen. Organisator der Messe ist der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z).

Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Neben dem „Vanlife Village“, in dem bekannte Influencer aus der Wohnmobilszene Reiseberichte, Vorträge und Workshops zum Selbstausbau anbieten, planen die Veranstalter ein Konzert, Lagerfeuer-Sessions, Aktionen für Kinder sowie Fachvorträge und Panels mit Branchenexperten. Außerdem haben Besucher erneut die Möglichkeit, den eigens zur Messe eingerichteten Campingplatz am Messegelände zu nutzen.

Der Ticketverkauf für CARAVAN und CO hat bereits begonnen. Erwachsene zahlen zehn Euro für eine Tageskarte, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre kostet die Eintrittskarte sieben Euro. Zudem gibt es Vier-Tage-Tickets und Familienkarten. Auch eine Tageskasse wird eingerichtet. Mehr unter www.caravan-und-co.de.

