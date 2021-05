Nordsee und Ostsee : Büsum startet als Tourismus-Modellregion

Mit Abstand und Auflagen Urlaub machen: Büsum testet, wie trotz Corona eine Sommersaison funktionieren kann. Mehrere Modell-Regionen an Nord- und Ostsee beteiligen sich an dem Projekt.

Büsum | Der Urlaubsort Büsum (Kreis Dithmarschen) startet als vierte Tourismus-Modellregion in Schleswig-Holstein. Unter strengen Auflagen sind jetzt wieder Urlaubsreisen nach Büsum selbst sowie in die Nachbargemeinden Westerdeichstrich und Büsumer Deichhausen möglich. Büsum ist die letzte von insgesamt vier Modellregionen in Schleswig-Holstein, die an den...

