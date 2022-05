Nationalpark : Brockengarten: Saisoneröffnung mit 2500 neuen Heidepflanzen

Der Brockengarten kann wieder besucht werden. Zum diesjährigen Saisonstart wurden die ersten Führungen für Besucher angeboten, wie eine Sprecherin der Nationalparkverwaltung Harz am Montag mitteilte. In dem botanischen Garten in mehr als 1000 Metern Höhe wachsen unter besonderen klimatischen Bedingungen den Angaben zufolge rund 1500 Pflanzen aus den Hochgebirgen dieser Welt. Der Brockengarten auf der waldfreien Kuppe des Bergs schütze und bewahre vom Aussterben bedrohte und sehr seltene Pflanzen.

Vor der diesjährigen Saisoneröffnung wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.