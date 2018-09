Neues aus der Reisewelt : Attraktionen vom Bodensee über Disneyland bis Tennessee

Wer gerne wandert, sollte zum Bodensee. Dort sind vier neue Wege entstanden. Interessante Routen gibt es auch in Tennessee. Diese eignen sich vor allem für Musikfans. Neue Reisetipps im Überblick.

von dpa

20. September 2018, 12:45 Uhr

Tennessee Music Pathway eingeweiht

Rock'n'Roll, Country, Blues: An diesen Musikrichtungen kommt man in Tennessee nicht vorbei. Wer sich auf eine musikalische Reise durch den US-Bundesstaat aufmacht, findet dafür jetzt im Internet eine Übersicht mit allen relevanten Attraktionen. Die «Tennsessee Music Pathways» führen zum Beispiel zu Elvis Presleys Villa Graceland in Memphis, zur Grabstätte von Johnny Cash und zum CMA Music Fest in Nashville. Das teilt Tennessee Tourism mit. Die Routen führten nicht nur in die Metropolen, sondern auch ins Hinterland des Staates.

Neue Seilbahn verbindet Skigebiete in Südtirol

Die Skigebiete Schöneben und Haideralm in Südtirol sind ab diesem Winter durch eine neue Seilbahn verbunden. Zum Saisonstart nehmen zwei Zehner-Kabinenbahnen den Betrieb auf, wie der Betreiber der Skigebiete mitteilt. Schöneben und Haideralm mit insgesamt 65 Pistenkilometern liegen in der Nähe des Reschenpasses und gehören zum Verbund «Zwei Länder Skiarena». Dazu zählen auch Nauders, Watles, Trafoi und Sulden am Ortler.

Mehr Wanderwege für Urlauber am Bodensee

Am westlichen Bodensee sind vier neue Wanderwege entstanden. Die Radolfzeller Runden führen in verschiedenen Höhenlagen durch die Naturlandschaft des Bodanrücks, informiert das Stadt- und Tourismusmarketing von Radolfzell. Die erste Route, die Mindelsee-Runde, wurde jetzt eröffnet. Die drei anderen Strecken sollen im Oktober ausgeschildert sein.

Disneyland Paris feiert Geburtstag von Micky Maus

Das Disneyland Paris feiert ab 1. Oktober 90 Jahre Micky Maus. In den folgenden 90 Tagen stellt der Vergnügungspark die wohl berühmteste Disney-Figur in den Mittelpunkt. So wird es unter anderem eine neue Bühnenshow geben, teilt das Disneyland Paris mit. Auch in der Halloween- und Weihnachtszeit komme der Maus eine besondere Rolle zu.

Königsweg erschließt polnische Stadt Gniezno

Die polnische Stadt Gniezno können Besucher ab November auf einer neuen Touristenroute erkunden. Der Königsweg verbindet sehenswerte Orte einer der ältesten Städte Polens. Fünf polnische Herrscher wurden dort gekrönt. Entlang des Weges stoßen Touristen auch auf 15 Kaninchen, die auf bislang wenig beachtete Ecken im Stadtbild aufmerksam machen sollen, so das Polnische Fremdenverkehrsamt. Gniezno (Gnesen) liegt rund 50 Kilometer östlich von Poznan (Posen). Die Kathedrale der Stadt ist einer der bedeutendsten Kirchen in Polen.