Anzeige: Upstalsboom Wyk auf Föhr : Ankommen, auftanken und wohlfühlen auf der Nordseeinsel Föhr

Eine Pause einlegen, den Geist entspannen und die schönen Seiten des Lebens genießen.

15. Januar 2022, 00:01 Uhr

Das Upstalsboom Wyk auf Föhr ist ein einzigartiger Ort, um Abstand vom Alltag zu nehmen. Ein Sehnsuchtsort des guten Lebens. Zum Auskosten und Feinschmecken. Zum Durchlüften und Auftanken. Zum Sein. Einfach mal wieder träumen und sich etwas Gutes tun.

Schon beim Frühstück das Meer beobachten, sich durch das Buffet schlemmen und entspannt in den Tag starten. Ganz spontan entscheiden, wohin es einen treibt. Eine Tasse Tee oder einen Kaffee vorm Kaminfeuer mit Blick auf die Nordsee genießen und dabei ein gutes Buch lesen. Ganz für sich oder in Gesellschaft seiner Liebsten die einzigartige Wohlfühlatmosphäre erleben, die von Wärme, Gemütlichkeit und Geborgenheit geprägt ist.

Sich nach langen Strandspaziergängen an der frischen Luft mit entspannenden Saunagängen belohnen. Abschalten bei wohltuenden Massagen. Im beheizten Außenpool der Nordsee entgegenschwimmen. Den Gedanken freien Lauf lassen und mit allen Sinnen eintauchen. Einfach mal Ruhe und Entspannung genießen. Hier zählen nur Sie und Ihr Wohlgefühl. Der eilun spa mit Innen- und Außenpool, vier verschiedenen Saunen, einem Dampfbad und stilvollen thematischen Ruhebereichen verspricht Erholung für Körper, Geist und Seele.

Die Natur erleben, wie sie schlagartig aus dem Winterschlaf erwacht. Im Strandkorb liegen und sich die warmen Sonnenstrahlen auf die Haut scheinen lassen. Der brausenden Nordsee lauschen und die frische Meeresluft einatmen. Barfuß an der Wasserkante entlang schlendern. Zusammen Sandburgen bauen und danach ins Meer springen. Und als krönenden Abschluss einzigartige Sonnenuntergänge bestaunen.

Sich beim Abendessen im gemütlichen Ambiente rundum verwöhnen lassen. Egal ob internationales Street Food in der sydbar direkt am Strand oder nordisch-deutsche Küche im Restaurant bi a wik – guter Geschmack macht satt. Gutes Essen und gute Gespräche genießen. Und bei einem Aperol Spritz auf der Sonnenterrasse den Tag entspannt ausklingen lassen. Das sind die ganz besonderen Glücksmomente des Lebens.

Den Tag in einen guten Traum verwandeln. Die Leichtigkeit des Lebens spüren. Und all die schönen Dinge bewusst wahrnehmen. Hier findet jeder seine persönliche Auszeit direkt am Meer.

