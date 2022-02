Wirtschaft : Aida Cruises verzeichnet große Nachfrage nach Kreuzfahrten

Die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises hat nach eigenen Angaben zum Jahresauftakt eine große Nachfrage nach Kreuzfahrten verzeichnet. Insbesondere die Buchungen für das Frühjahr und den Sommer 2022 entwickelten sich sehr positiv, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch das Interesse an den kommenden Winterreisen und am Sommerprogramm 2023 liege auf hohem Niveau und wachse.

Den Angaben zufolge werden zu Beginn de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.