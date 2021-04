Schmuck und Schätze : Ägyptische Fabrik bildet antike Kunst nach

Ägypten ist berühmt für seine altertümlichen Kunstschätze. Zu sehen sind viele von ihnen in den Museen des Landes. Doch schon bald könnten auch Touristen die Kostbarkeiten in den Besitz bekommen. Denn eine Fabrik in Kairo will nun Replikate anbieten.

Kairo | Ägypten setzt im Kampf um mehr Touristen auch auf besondere Souvenirs: Eine Fabrik in Kairo stellt Nachbildungen altägyptischer Kunst her. Die Replikate sollen innerhalb und außerhalb des Landes an Touristen verkauft werden, sagte der Minister für Tourismus und Antiquitäten, Chalid al-Anani. Die Modelle bekommen demnach einen offiziellen Stempel de...

