Von Flensburg bis Frankfurt : Weitere Weihnachtsmärkte starten in Deutschland

Leckereien genießen oder an Ständen vorbeibummeln - im zweiten Corona-Jahr ist die Republik geteilt: Während in Dresden und Nürnberg die berühmten Märkte ausfallen, gehen sie in Lübeck, Köln, Frankfurt oder auch in Berlin an der Gedächtniskirche nun los.

