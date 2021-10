Neues aus der Reisewelt : Skywalk am Blyde River Canyon oder eine Winter-Kreuzfahrt?

Eine spektakuläre neue Attraktion in Südafrika, eine Premiere bei MSC Cruises und geänderte Regeln für die Einreise nach Katar: Drei Neuigkeiten aus der Welt des Reisens.

Johannesburg | Südafrika: Skywalk am Blyde River Canyon soll 2023 öffnen Südafrikas berühmter Blyde River Canyon bekommt einen Skywalk mit Glasboden. Die lange geplante Attraktion am Aussichtpunkt God's Windows („Gottes Fenster“) soll nach Angaben der Mpumalanga Tourism and Parks Agency im Jahr 2023 fertig gestellt werden. Der fünf Meter breite Skywalk wird zwölf...

