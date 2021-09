Störmthaler See : Schwimmende Kirche „Vineta“ bei Ausflüglern beliebt

„Vineta“ - so heißt nicht nur die Stadt an der Ostsee, die laut einer Sage einst im Meer versank. Am Störmthaler See bei Leipzig gibt es eine Kirche mit dem gleichen Namen. Was es mit diesem Bauwerk auf sich hat:

Großpösna | Die schwimmende Kirche „Vineta“ auf dem Störmthaler See bei Leipzig feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Der Bau auf dem Bergbaufolgesee erinnert als Mahnmal an die 14 Orte, die dem Tagebau Espenhain weichen mussten. Einer davon war Magdeborn. „Vineta“ ist in ihrer Form dem Kirchturm dieses abgebaggerten Dorfes nachempfunden. Heute ist die „Vineta“ ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.