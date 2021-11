Stopp des Luftverkehrs droht : Neue Corona-Mutante: Südafrika wird Virusvariantengebiet

Bisher grassiert die Delta-Variante des Coronavirus in Europa und bringt die Gesundheitssysteme einiger Staaen bereits an ihre Grenzen. Jetzt verbreitet sich in Südafrika eine neue Variante - und Gesundheitsminister Spahn erklärt das Land zum Virusvariantengebiet.

Johannesburg/Berlin | Deutschland wird Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete in der Nacht zum Samstag in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit. Gegebenenfa...

