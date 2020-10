Neue Folge „Vans & Friends“ : Mit dem Kanu durch Schweden

Wie ist es, über drei Monate im Jahr in Schweden zu leben? Und wie kann man trotz Corona in dem Land der Elche geführte Kanutouren anbieten? Wir sprechen mit Andreas Hettig von „Zusammen Raus“ über Wasser-Expeditionen, wo man da so schläft und wie schnell man in der schwedischen Natur abschalten kann.

23. Oktober 2020, 20:30 Uhr

Hamburg | Das Leben kann so einfach sein – das stellt Andreas Hettig immer wieder fest, wenn er mit seinem Kanu in der Natur von Schweden unterwegs ist. Seit 16 Jahre arbeitet er dort den Sommer über als Kanu-Guide, 2019 gründete er gemeinsam mit Freunden die Individualisten-Reiseplattform „Zusammen Raus".



Was man bei geführten Kanutouren erleben kann, wie und wo man dabei schläft und warum ihn die schwedische Natur so fasziniert, erzählt Hettig als Gast in der neuen Folge von Vans & Friends.

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.

"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

