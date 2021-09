Stauprognose : Freie Fahrt gibt es noch immer nicht

Im Vergleich zu den Vorwochen soll die Verkehrslage sich am Wochenende entspannen. Verzögerungen bleiben aber trotzdem nicht aus - besonders im Süden. Auf diesen Fernstraßen staut es sich.

Berlin/München | Noch ein letztes Mal in diesem Sommer könnte es am Wochenende vom 3. bis zum 5. September zu einem höheren Verkehrsaufkommen auf den klassischen Urlaubsrouten kommen. Denn: Bei Urlaubern aus Bayern und Baden-Württemberg bricht die letzte Urlaubswoche an. Laut den Automobilclubs ADAC und ACE gehe es zwar schon etwas ruhiger zu als in den vergangene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.