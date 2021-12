Fluggastrechte : Flug verpasst: EuGH-Urteil stärkt Rechte von Passagieren

Wer seinen Flug verpasst, weil dieser vorverlegt wurde, hat Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. So urteilt der Europäische Gerichtshof.

Luxemburg | Wenn ein Flug um mehr als eine Stunde vorverlegt wird, gilt er als annulliert. Die Vorverlegung durch die Airline könne nämlich für die Fluggäste zu schwerwiegenden Unannehmlichkeiten führen, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Passagiere hätten also Anspruch auf die in der Fluggastrechteverordnung vorgesehene Ausglei...

