Das Comeback einer Partystadt : Erste Berliner Clubs öffnen für Genesene und Geimpfte

Die ganze Nacht durchtanzen, in Innenräumen und ohne Maske - in einigen Berliner Clubs ist das nun wieder möglich. Allerdings nur für Genesene und Geimpfte.

Berlin | In Berlins berühmtem Nachtleben öffnen sich nach langen Pandemiemonaten wieder ein paar wenige Türen. An diesem Wochenende werden nach Angaben der Clubcommission vor allem Clubs auch innen wieder zugänglich sein, die bereits in ihren Außenbereichen Veranstaltungen angeboten hatten. „Für alle anderen ist die Vorlaufzeit zu kurz“, sagte Lutz Leichsen...

