In eigener Sache : Messe für Campingliebhaber: CARAVAN und CO feiert im 23. September Premiere

Die Messe für Caravaning und Outdoor bietet den Besuchern neben Ausstellern und Workshops rund um das Thema Camping ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Avatar_shz von Antonia Nicolaisen/ pm

23. August 2021, 12:55 Uhr

Rendsburg | Die CARAVAN und CO steht in den Startlöchern. Vom 23. bis 26. September 2021 feiert die Messe für Caravaning und Outdoor im Norden auf dem Gelände der Messe Rendsburg Premiere und setzt auf ein ungewöhnliches Konzept: Ein Mix aus Messe und Festival verspricht sowohl für Camping-Neulinge als auch erfahrene Camper Info und Entertainment. Sie soll zeigen, wie vielfältig ein solcher Urlaub sein kann. Die Veranstalter der CARAVAN und CO informierten nun gemeinsam mit den Veranstaltern der Norla, die zwei Wochen vor der CARAVAN und CO in Rendsburg stattfinden wird, die Presse über ihre Pläne.

Insgesamt 100 Ausstellende präsentieren auf der CARAVAN und CO die neuesten Modelle an Wohnmobilen, Wohn- und Kastenwagen sowie Zubehör für den idealen Urlaub auf vier Rädern. Darunter namhafte Händler, aber auch regionale Manufakturen. Die Aussteller nutzen ihre Chance, denn in der Campingsaison 2019/2020 wurden mit über 82.000 Campingfahrzeugen so viele Reisemobile und Wohnwagen wie noch nie zuvor neu zugelassen. Tendenz steigend.

Für alle, die das Lebensgefühl #vanlife teilen, planen wir mit dem Nordic Vanlife Village eine eigene Area, in der sich unsere Besucherinnen und Besucher mit bekannten Gesichtern der Szene über den Ausbau von Vans sowie zu Tipps und Tricks austauschen können Matthias Paul, Messeleitung der CARAVAN und CO

Auch Action wird den Besuchern geboten

Den Veranstaltern der CARAVAN und CO ist es ein Anliegen, mit der Messe nicht nur über Neuheiten und Highlights zu informieren, sondern auch den Dialog und das gemeinsame Erlebnis in den Vordergrund zu stellen.

Neben Fachvorträgen von Ausstellenden erwarten die Besucher am Freitag und Samstag nach Abschluss des Messetages Konzerte und Shows des Duos Maël & Jonas sowie des virtuosen Gitarrenspielers El Mago Masin mit seiner Band „Wildcamping“. Auch die norddeutschen Musiker Tom Klose mit seinen bluesigen und souligen Tönen und Jörg Lornsen, der mit einer rauchig-souligen Stimme poetisch-eidringliche Texte vermittelt, sind in diesem Jahr dabei.

Mit zwei Bühnen für Vorträge und Konzerte und einer Aktionsfläche für Showeinlagen von Bike-Trial-Weltmeister Tom Öhler und Gleitschirm-Profi Benni Hörburger bieten wir ein umfangreiches Rahmenprogramm mit hohem Unterhaltungswert Torge Ramm, stellv. Messeleitung CARAVAN und CO

Tagesschausprecher und Triathlet Thorsten Schröder begeistert mit einer Lesung aus seinem Buch „Mit jeder Faser” über seine Trainingsgewohnheiten seine Vorbereitungen für den legendären Ironman. Aktiv wird nicht nur der jüngste Gleitschirm-Wettkampfpilot Benni Hörburger in einer atemberaubenden Show - auch Bikeprofi und Weltmeister Tom Öhler bringt eine Portion Action und coole Tricks in seiner Trialshow mit.



Corona-Regeln: Sicherheit an erster Stelle

Für die Veranstalter der CARAVAN und CO steht die Sicherheit der Besucher an erster Stelle.

Bei der Freude darüber, dass wir die CARAVAN und CO realisieren können, vergessen wir nicht die nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, mit dem wir der derzeitigen Lage Rechnung tragen und dennoch ein Stück Normalität zurückholen können Matthias Paul, Messeleitung CARAVAN und CO

So können sich die Besucher unter freiem Himmel frei auf dem Messegelände bewegen. Maskenpflicht gilt ausschließlich dort, wo kein Abstand eingehalten werden kann. Bei Vorträgen und Konzerten in den Messehallen müssen jedoch die 3G-Regeln - getestet, geimpft, genesen - beachten und einhalten werden.



Eigens für die Messe wird auf dem Gelände der Messe Rendsburg ein eigener Campingplatz eingerichtet, sodass Besucher ihr mobiles Zuhause direkt mitbringen und den Messebesuch mit einem Wochenendausflug verbinden können.

Tickets für CARAVAN und CO

Tickets zur CARAVAN und CO gibt es hier. Die Tickets sind sowohl online als auch an einer Tageskasse erhältlich. Erwachsene zahlen acht Euro für eine Tageskarte, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre kostet die Eintrittskarte fünf Euro. Zudem gibt es Vier-Tage-Tickets und Familienkarten. Auch eine Tageskasse wird eingerichtet.