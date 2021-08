Freie Fahrt : Biker dürfen sich in Frankreich weiter durchschlängeln

Bei Stau oder stockendem Verkehr versuchen Motorradfahrer oft, zwischen den Autokolonnen zu überholen. In Deutschland ist das verboten. Doch Frankreich will diese Verkehrspraktik weiter zulassen.

Paris | Wenn der Verkehr stockt, dürfen Motorradfahrer sich in Frankreich auch künftig vielerorts zwischen den Autos hindurchschlängeln. Was in Deutschland nicht erlaubt ist und so manchen Paris-Touristen auf der Stadtautobahn ins Schwitzen bringt, wird im Nachbarland nun für weitere drei Jahre erprobt, wie die Verkehrsbehörden mitteilten. In 21 Departemen...

