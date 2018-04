Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld : Wo Sparer Zinsen bekommen können

Sicher Geld anlegen ist derzeit nicht gerade einfach. Denn mit Zinsen können Sparer kaum rechnen. Wer dennoch auf ein Zinsprodukt setzen möchte, sollte die Unterschiede kennen.

25. April 2018, 04:17 Uhr

Was für Kreditnehmer ein Segen ist, ist für Sparer ein Fluch: die derzeitige Niedrigzinsphase. Wer kein Kursrisiko bei der Geldanlage möchte, der muss nach guten Produkten lange suchen.

Das Girokonto jedenfalls ist zur Geldanlage eher nicht geeignet, findet Max Herbst von der unabhängigen FMH-Finanzberatung in Frankfurt. Denn da gibt es in der Regel gar keine Zinsen. Und damit verlieren Sparer unter dem Strich sogar. Drei Fragen dazu an Max Herbst.

Werden die Zinsen für Sparer auch mal wieder steigen?

Max Herbst: Solange die Europäische Zentralbank (EZB) die Minuszinsen nicht zurücknimmt und nicht irgendwann einmal die Leitzinsen erhöht, solange wird sich auch im Sparerbereich nichts tun. Selbst wenn die EZB die Anleihenkäufe einstellt, ist das eher ein Signal für den Hypotheken-Zins. Wenn man die Prognosen anschaut, wird es bis Mitte 2019 dauern, bis hier etwas geschieht.

Vielleicht ist die EZB ja bereit, den Minuszins schon früher von 0,4 auf vielleicht 0,2 Prozent zu reduzieren. Dann könnte es sein, dass es minimale Zinserhöhungen bei den Banken geben könnte. Mehr als 0,25 Prozentpunkte werden es aber vermutlich nicht sein.

Mit welchen Zinsprodukten lässt sich noch Rendite erwirtschaften?

Herbst: Rendite kann man wirklich nur noch mit Festgeldern erreichen. Und auch dafür muss man schon Festgelder von drei Jahren abschließen. Wenn ich dann noch die deutsche Einlagensicherung bevorzuge, weil mir die ausländischen Banken zu riskant sind, bekomme ich auch nur 1,1 Prozent maximal für drei Jahre. Die Inflationsrate ist mit 1,6 Prozent derzeit wesentlich höher. Das heißt: Ich habe real eine Minusverzinsung von etwa 0,5 Prozent. Rendite im Zinsbereich zu bekommen ist derzeit also nicht möglich.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Herbst: Jetzt im Tagesgeld zu bleiben, weil man hofft, dass es bald eine Zinserhöhung geben wird, ist das Falsche. Wenn ich das Geld nicht brauche, aber Zinsanlagen machen will, dann sind das Tagesgeldkonto und auch das Sparbuch oder das Girokonto nicht die beste Wahl. Dann ist eher ein Festgeldkonto mit einer längeren Laufzeit geeignet. Denn bis die Zinsen wieder steigen, dauert es noch eine Weile.