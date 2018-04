Richtig Investieren und Versteuern : Steuerfalle Kryptowährung: Was beim Kauf der virtuellen Währung beachtet werden muss

Digitale Währungen wie Bitcoin und Co. sind nach wie vor in aller Munde. Privatanleger sollten beim Kauf der Kryptowährung allerdings darauf achten, dass sich die Steuerpflicht von Aktien und Anlagefonds unterscheidet.

von Malin Lindenberg

25. April 2018, 04:12 Uhr

Auch wenn der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin im Vergleich zum Jahreswechsel zurück gegangen ist, herrscht doch nach wie vor Goldgräberstimmung bei vielen privaten Anlegern. Die Kryptowährungen hatten sich gerade in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu einer sehr beliebten Anlageklasse entwickelt und waren nicht selten ein umstrittenes Thema in hitzigen Diskussionen. Der Grund hierfür liegt sicherlich nicht zuletzt darin, dass die Einstiegshürde im Gegensatz zu traditionellen börsengehandelten Finanzmarktprodukten hier als relativ niedrig gilt. Nicht zuletzt haben deshalb gerade Klein- und Privatanleger der Kryptowährung zum Boom verholfen. Doch auch wenn die digitalte Währung als leicht verdientes Geld daherkommt, sollten gerade private Anleger darauf achten, dass für sie besondere steuerliche Regelungen gelten.

Kryptowährung gilt nicht als Kapitalanlage im eigentlichen Sinne

Investieren Privatanleger in Anlageklassen wie Aktien, Anlagefonds und andere regulierte Anlageprodukte im Depot, kommen sie meist kaum noch mit dem Finanzamt in Berührung – die Banken führen für sie die Abgeltungsteuer ab und verrechnen gegebenenfalls Gewinne mit Verlusten. Bei Investitionen in Kryptowährung sieht es ganz anders aus: Die Geldbestände in virtuellen Währungen werden rechtlich weder als (Fremd-)Währung, noch als Kapitalanlage, sondern als sonstige Wirtschaftsgüter behandelt. Gewinne und Verluste können daher für die Steuererklärung relevant sein, wie der Bundesverband deutscher Banken e.V. informiert.

Foto: Adobe Stock

Virtuelle Währungen kein gesetzliches Zahlungsmittel

Werden etwa Bitcoins innerhalb der Jahresfrist mit Gewinn verkauft, handelt es sich dabei um Spekulationsgewinne, die dem regulären Einkommenssteuersatz unterliegen. Ob dieser Veräußerungsgewinn durch Umtausch, beim Einkaufen oder an der Börse entsteht, macht aus Sicht des Finanzamts keinen Unterschied. Wer in eine virtuelle Währung investiert hat, sollte daher den Anschaffungsvorgang dokumentieren. Denn um den zu versteuernden Betrag zu ermitteln, braucht man die Anschaffungskosten. Hier kann zur Vereinfachung die „First-in-first-out“-Methode (Fifo) angewendet werden: Danach wird unterstellt, dass die zuerst erworbenen Coins auch zuerst veräußert werden.

Die gute Nachricht: Gewinne können mit Verlusten aus anderen Spekulationsgeschäften im selben Jahr verrechnet werden. Kosten der Geschäfte mindern den Gewinn bzw. erhöhen den Verlust. Und wenn trotzdem noch ein steuerlicher Gewinn entstanden ist, gilt ein Freibetrag von 600 Euro.

(Mit Material vom Bundesverband deutscher Banken.)