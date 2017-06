Von Erotik bis Hundefutter : Klagen über Telefon-Abzocke nehmen zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

«Können Sie mich hören», fragt der unbekannte Anrufer.Wer darauf am Telefon mit «Ja» antwortet, könnte kurze Zeit spätereinen Handy-Vertrag oder ein Zeitungsabo ins Haus geschickt bekommen.

Denn Schwarze Schafe der Branche schneiden das «Ja» aus dem Gesprächheraus und stellen es als Zustimmung für einen Kaufvertrag dar. Klagen über belästigende oder sogar illegale Werbeanrufe wie indiesem Fall, von dem die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalenberichtet, nehmen bundesweit immer mehr zu.

Im ersten Quartal 2017 registrierte die Bundesnetzagentur mit fast4200 schriftlichen Beschwerden pro Monat annähernd eine Verdopplungim Vergleich zum Vorjahr. Die Behörde fordert mehr Befugnisse für dieVerbraucher und eine Dokumentationspflicht für die Arbeit der CallCenter. Der Dialogmarketingverband DDV lehnt eineDokumentationspflicht ab und verweist auf den freiwilligen Kodex derBranche zum Schutz gegen illegale Praktiken und Belästigung vonKunden.

Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Beschwerden bei derAufsichtsbehörde wegen unerlaubter Werbeanrufe von 24 500 auf mehrals 29 000 hochgeschnellt. Die Höhe der Bußgelder verdoppelte sichannähernd auf 900 000 Euro. Im laufenden Jahr wüchsen dieBeschwerdezahlen weiter deutlich, sagt die zuständigeReferatsleiterin der Bundesnetzagentur, Judith Herchenbach-Canarius.

Proteste gibt es immer wieder wegen des hartnäckigen und aggressivenTons mancher Anrufer. So wurde im vergangenen Jahr eine Firma fürTiernahrung mit 150 000 Euro Bußgeld belegt, weil sie ohne Zustimmungder Verbraucher und einschüchternd am Telefon getrommelt hatte. SogarNicht-Hundehalter wurden genötigt, Futter zu kaufen. Betroffenesprachen von «Telefon-Terror».

Eine vorherige Einwilligung des Verbrauchers zu dem Werbeanruf istzwingend notwendig. Sie kann auch nicht zu Beginn des Telefonatsnachträglich eingeholt werden. Um das zu umgehen, legten werbendeFirmen häufig angebliche Einwilligungsdokumentationen vor, in denenGeburtsdatum und E-Mail-Adresse frei erfunden sind, teilt dieBundesnetzagentur mit.

In einem anderen Fall erhielten Nutzer massenhaft SMS mit erotischemInhalt auf ihr Handy - in mindestens einem Fall war unter denEmpfängern ein Grundschulkind - und teure 0900er-Nummern für einenRückruf. Die Bundesnetzagentur schaltete die Nummern ab und verbotdem Anbieter, die mit den Rückrufnummern angefallenen Telefongebühreneinzukassieren.

In diesem Fall konnte die Aufsichtsbehörde schlagkräftig reagieren,häufig gibt es aber auch Probleme. Vielfach unterdrücken Werbefirmennämlich ihre Rufnummer oder lassen durch technische Tricks ganzandere Nummern im Display des Verbrauchers erscheinen. Solcheunterdrückten oder «aufgesetzten» Nummern sind zwar bei Werbeanrufenebenfalls verboten, lassen sich aber oft nicht nachweisen, weil derZugriff auf die Verbindungsdaten gesetzlich geschützt ist. DieBehörden sind dann auf möglichst genaue Angaben der Verbraucherangewiesen, wer sie wann angerufen und für welches Produkt geworbenhat.

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fordern inBundesratsinitiativen, dass Verträge nur noch dann gültig seinsollen, wenn der Käufer das Geschäft nach dem Telefonat noch einmalschriftlich bestätigt. Ähnliche Einschränkungen wurden bereits fürGlücksspielangebote übers Telefon eingeführt. Danach gingen dieseAngebote massiv zurück.

Eine solche Lösung mindere die wirtschaftlichen Anreize unerwünschterTelefonwerbung erheblich, heißt es in einer Stellungnahme derBundesnetzagentur. Mit nachträglich verhängten Bußgeldern von bis zu300 000 Euro bei nachgewiesenen Verstößen werde dagegen immer nur dieSpitze des Eisberges erreicht.

Über die mögliche Rechtsänderung wird vor der Bundestagswahlvoraussichtlich nicht mehr entschieden, aber der Branchenverbandprotestiert lebhaft: Die Gesetzesverschärfung von 2013 zeige dochbereits Wirkung. Weitere Rechtsverschärfungen seien ein «Irrweg» undentzögen dem seriös und redlich betriebenen Telefonmarketingwirtschaftlich den Boden, sagt ein Sprecher. Immerhin beschäftige dieBranche alles in allem um die 500 000 Menschen und wachse weiter.Außerdem hätten Kunden ein 14-tägiges Widerrufsrecht, das in derPraxis sehr gut funktioniere und wahrgenommen werde, sagtDDV-Präsident Patrick Tapp.

Besonders auf die Palme bringt viele Verbraucher die Praxis vonCall-Centern, mit Anrufautomaten möglichst viele Verbraucher inkurzer Zeit zu kontaktieren. Die Software wählt dabei nach zuvorfestgelegten Kriterien zahlreiche Rufnummern gleichzeitig an -oftmals, während sich der Call-Center-Mitarbeiter noch in einemanderen Gespräch befindet. Wer ans Telefon geht, hat dann vielfachniemanden an der Leitung.

210 Anrufe in nur fünf Tagen meldete in einem früheren Fall einvöllig entnervter Telefonkunde - die Anrufernummer wurdezwangsabgeschaltet. Dagegen haben die Unternehmen in ihremBranchenkodex eine Höchstgrenze eingeführt: Pro Kampagne darfdieselbe «Zielperson» nicht mehr als drei Mal täglich und 15 Mal proWoche angerufen werden.

