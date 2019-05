Anzeige : Personalisierte Schmuckstücke mit Fingerabdruck und Handschrift: Gravur bei Juwelier Albers

Personalisierte Trauringe und Schmuckstücke mit persönlicher Gravur: Juwelier Albers in Itzehoe bietet diesen besonderen Service der Individualisierung direkt vor Ort an. Wie die Faksimelé-Gravur funktioniert.

von Levin Lange

15. Mai 2019, 00:00 Uhr

Itzehoe | In vielen Bereichen genießt die Individualisierung von Produkten steigende Beliebtheit. Mainstream-Produkte, die jedermann besitzt, verlieren ihren Reiz. Einzigartigkeit und Unikate stehen mittlerweile ganz oben auf der Wunschliste. Insbesondere im Bereich von Schmuck wissen Juweliere um diese Entwicklung Bescheid. Daher hat Juwelier Albers aus Itzehoe diesen Trend zum Anlass genommen, sich eine moderne Gravur-Maschine in den Norden zu holen, die es ermöglicht, verschiedensten Schmuckstücken in Form von Handschrift- oder Fingerabdruck-Gravuren eine persönliche Note zu verleihen. Damit ist der Familienbetrieb einer der wenigen Geschäfte in der Region, der seinen Kunden diese Möglichkeit anbietet.

Juwelier Albers

Seit Generationen liegt der Fokus auf Modernität

Bereits in der dritten Generation wird der Schmuckladen in der Innenstadt von Itzehoe geführt. Nach dem zweiten Weltkrieg hat der Großvater der Familie Albers den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Juweliergeschäftes gelegt. Zur damaligen Zeit lag der Fokus des Geschäftes im Bereich von Bestecken und Großuhren. Im Laufe der Zeit hat sich der Schwerpunkt aufgrund der Branchenentwicklung nach und nach an die Kundenbedürfnisse angepasst, sodass seit den 80er Jahren neben Platin der Fokus auf Schmuckstücke gelegt wurde.

Aus der Fokussierung wurde Leidenschaft und die Passion für Schmuck und Metalle, die Familie Albers täglich mit in den Laden bringt, hat nun zu einer weiteren Spezialisierung geführt: Seit ungefähr einem Jahr besteht das Sortiment gänzlich aus Schmuck. Uhren und andere Produkte haben den Laden verlassen und machten Platz für neue Schmuckmarken und ermöglichen es der Inhaberfamilie, die Schmuckstücke liebevoll in Szene zu setzen und sich noch weiter zu spezialisieren.

Das umfassende Wissen zu Metallen und dem Juwelier-Handwerk des Ehepaares ist neben besonderen Produkten wie Niessing-Schmuck oder der Faksimelé-Gravur das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens.

Juwelier Albers

Egal aus welcher Preisklasse der Kauf stammt: Jedes Schmuckstück wird zelebriert und schön verpackt. Ein Geschenk ist es immer wert, besonders behandelt zu werden. Frau Albers-Ott, Inhaberin von Juwelier Albers

Faksimelé-Gravur: Individuell und persönlich

Die Gravur von Trauringen gehört ebenso zu einer Hochzeit, wie das Brautkleid. Und ebenso, wie das Brautkleid der Braut angepasst wird, können bei Juwelier Albers auch die Trauringe individualisiert werden. Mittels der sogenannten Faksimelé-Gravur ist es möglich, die Ringgravur in der Handschrift des Partners vorzunehmen oder dessen Fingerabdruck eingravieren zu lassen. Somit entstehen wertvolle Unikate, die so nur einmal existieren. Auch für andere Schmuckstücke, wie beispielsweise Ketten, lässt sich diese Gravur anwenden. So kann man sich den Fingerabdruck des Kindes auf eine edle Gravurplatte gravieren lassen, die man um den Hals trägt. Auch Zeichnungen kann die moderne Technologie einlesen und auf den Schmuckstücken individuell verewigen.

Damit man sich hautnah von dieser besonderen Art der Veredelung überzeugen kann, gibt es die Faksimelé-Gravur in Trauringen bei einem Kauf im Wert von 500 Euro bis Ende Mai bei Juwelier Albers gratis dazu. Ebenfalls bei jedem Kauf enthalten ist die kostenfreie und liebevolle Verpackung des hochwertigen Schmucks. Egal, ob es eine Kette zum Valentinstag, ein Armband für den Partner oder der Trauring ist, bei Juwelier Albers wird jeder Kauf mit der gleichen Liebe fürs Detail verpackt.

Beratung im Fokus

Neben dem umfangreichen und vielschichtigen Vollsortiment zeichnet den Juwelier aus Itzehoe jedoch eines ganz besonders aus: die umfassende Beratung. Von der Pflege über die persönlichen Gegebenheiten des Trägers bis hin zu den Eigenschaften der unterschiedlichen Metalle weisen die Berater großes Know-How auf und beraten die Kunden nicht nur im Hinblick auf optische Gesichtspunkte. Wer beruflich im Labor arbeitet, sollte beim Ehering beispielsweise von einigen Metallen abweichen, da diese verfärben könnten. Solche hilfreichen Tipps und das Auge für Details sind es, die einen Besuch bei Juwelier Albers so besonders machen. Hier arbeiten Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Kunden mit einem Lächeln aus der Tür gehen zu sehen. Diese Mentalität ist es, die das Team von Juwelier Albers von der Masse abhebt und unverkennbar macht.

Juwelier Albers

Nur wer zufrieden den Laden verlässt, hat Freude an seinem Schmuck und kommt auch wieder. Ehepaar Albers, Inhaber von Juwelier Albers in Itzehoe

Alle Informationen im Überblick