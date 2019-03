Anzeige : Ostsee Resort Damp startet Charity-Auktion mit handsigniertem Toni-Kroos-Trikot

Erlös der Auktion geht an die Umweltorganisation „One Earth One Ocean“ zur Bekämpfung des Plastikmülls in den Ozeanen.

06. März 2019

Damp | Das Ostsee Resort Damp versteigert auf dem Online-Marktplatz eBay ein handsigniertes Toni-Kroos-Heimtrikot. Die Auktion dauert zehn Tage und endet am Montag, den 11.03. um 19:11 Uhr. Der Erlös der Auktion kommt dem „One Earth One Ocean e.V.“ zugute, einer Umweltorganisation, deren Ziel es ist, Plastikmüll mit speziellen Müllsammelschiffen aus Gewässern weltweit einzusammeln und anschließend wiederzuverwerten bzw. in Öl umzuwandeln.

Anlässlich des gemeinsamen Kinder- und Jugend-Fußballcamps vom 8. bis 12. April dieses Jahres in Vogelsang-Grünholz, bietet die Real Madrid Clinics ihrem Partner, dem Ostsee Resort Damp, die Möglichkeit, ein Heimtrikot von Toni Kroos für einen guten Zweck zu versteigern. Wie auch dem Ostsee Resort Damp ist es der Stiftung „Fundación Real Madrid“ ein Anliegen, auf die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund besteht beispielsweise das dritte Saisontrikot von Real Madrid aus recycelten Plastik-Abfällen, die aus dem Ozean gesammelt wurden. Das Ostsee Resort Damp selbst unterstützt bereits seit November 2014 die Umweltorganisation „One Earth One Ocean“ und hat mittlerweile mehr als 60.000 Euro für den Kampf gegen Plastikmüll in den Meeren gespendet. Aber auch im regionalen Breitensport unterstützt das Resort: Es ist Trikotsponsor der E-Jugend der SG Schwansen, einer Spielgemeinschaft des VfL Damp, des TSV Nordschwansen-Karby und des TSV Waabs.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, die Real Madrid Fußballschule nach Damp zu holen. Mit unserem befreundeten Verein VfL Damp beweisen wir, dass auch im Norden königlich trainiert werden kann. Jörn Lederer, Leiter Sales und Marketing des Ostsee Resort Damp.

„Und mit der Überlassung des Trikots von Toni Kroos durch Real Madrid Clinics, war für uns klar, dass wir damit eine Charity-Auktion für einen Zweck initiieren müssen, der beiden Partnern gleichermaßen ein Anliegen ist: auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen“, so Lederer.

Die Charity-Auktion auf eBay startet am 1. März um 19.00 Uhr und endet am Montag, den 11.03. um 19:11 Uhr. Der Verkäufername des Resorts lautet „Ostsee-Resort-Damp_fuer_OEOO“. Die Bieter können ein handsigniertes Heimtrikot des amtierenden besten Fußballers des Jahres ersteigern. Der Erlös wird in vollem Umfang der Umweltorganisation „One Earth One Ocean“ zur Rettung der Weltmeere gespendet.