ANZEIGE : Neue Vortragsreihe „nospa.ExpertenWissen“

von shz.de

23. Januar 2019, 09:23 Uhr

Mit der Reihe „nospa.ExpertenWissen“ bieten Ihnen die sh:z Tageszeitungen gemeinsam mit der Nord-Ostsee Sparkasse regelmäßig Vortragsveranstaltungen aus allen Themenfeldern, die Sie weiterbringen oder die Region bewegen. Erleben Sie erfahrene Experten und schlaue Köpfe mit Tipps und Tricks für den Alltag, besondere Lebenssituationen und einfach mehr Wissen.

Suzanne Grieger-Langer

Profiling People – Die Macht der Menschenkenntnis

Di. 19. März 2019

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg



Suzanne Grieger-Langer tritt für Leistungsträger an. Sie fordert den Status Quo der Schmuseführung heraus. Sie trennt in diesem Vortrag die Spreu vom Weizen. Mit wem haben wir es zu tun? Erfahren Sie, wie man Poser durchschaut, Pfeifen entlarvt und Psychopathen aushebelt. Warum? Um echte Performer zu finden und dauerhaft an sich zu binden.



Thomas Menzel

Gut vorgesorgt mit Vollmachten und Verfügungen

Do. 11. April 2019

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

sh:z das medienhaus, Flensburg



Ob bei Krankheit oder im Alter, gut versorgt möchte jeder sein.

Damit das auch gewährleistet ist, sollte man sich bereits in gesunden Tagen frühzeitig mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im Ernstfall auseinandersetzen. Mithilfe von Verfügungen und Vollmachten können medizinische, betreuende und finanzielle Regelungen im eigenen Sinne festgehalten werden.



Michael Ruff

Dr. Meeno Schrader

Herausforderung Klimawandel

Do. 23. Mai 2019

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Nospa Finanzmarkt, Schleswig



Der Klimawandel ist womöglich eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Große Worte, die jedoch einen ernsten Hintergrund haben! Meeno Schrader zeigt auf, wo wir heute stehen, was auf uns zukommt und gibt wichtige Impulse für zukünftige Lösungen.

Eines ist für den Meteorologen ganz klar: „Hier ist jeder von uns gefragt.“



Wolfgang Bosbach

Deutschland in Zeiten von Globalisierung

und Digitalisierung – worauf es jetzt ankommt

Do. 13. Juni 2019

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Audimax (HZ), FH Flensburg



Klare Überzeugungen und Worte, für die er auch streitet. Wolfgang Bosbach war gerade in den letzten Jahren eines der markantesten Gesichter im Deutschen Bundestag, vor allem bei innenpolitischen Fragen. Brillante Rhetorik, intelligente Analysen, rheinischer Frohsinn und Bodenständigkeit machen Wolfgang Bosbach zu einem gern gesehenen Gast auch abseits der politischen Bühne.





Philipp Keil

Die Strategien der Profi-Piloten –

Sicher entscheiden in turbulenten Zeiten

Do. 22. August 2019

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg



Was können Führungskräfte und Teams aus der Profi-Luftfahrt lernen? Als erfahrener Verkehrspilot und international gefragter Redner gehört Philip Keil zu den außergewöhnlichsten Referenten im deutschsprachigen Raum und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erfolgsgeschichten aus der Luftfahrt auf die Unternehmenswelt zu übertragen.



Ulrike Czubayko

Erben und vererben – den Nachlaß richtig regeln

Do. 19. September 2019

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Nospa Finanzmarkt, Schleswig



Der Wunsch, beim Erbe Streitigkeiten zu vermeiden, ist für viele ein Grund, schon zu Lebzeiten die Vermögensübertragung festzulegen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wer nicht möchte, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, sollte mit einem Testament seine Wünsche regeln.



Alexander Woerl

Dirk Müller

Die Macht der Emotionen –

Von Glücksrittern und Aktienstrategen

Mo. 25. November 2019

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

NCC Großer Saal, Messe Husum



Dirk Müller gilt seit vielen Jahren als, „Das Gesicht“ der Frankfurter Börse. „Mr. Dax“ ist bekannt dafür, die Marktlage unverblümt mit deutlichen Worten zu beschrieben. Heute ist der Finanzmarktexperte Unternehmer, Bestseller-Autor und Vortragsredner. Dirk Müller reduziert komplexe Sachverhalte mit spielender Leichtigkeit und großem Unterhaltungswert auf das Wesentliche.



Robert Marc Lehmann

Abenteuer extrem – „Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen"

Do. 05. Dezember 2019

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

sh:z das medienhaus, Flensburg



Er taucht mit Haien, fährt auf Expeditionen ins ewige Eis und rettet illegal gefangene Wildtiere. An den abgelegensten Orten der Welt ist National Geographic Fotograf des Jahres 2015 unterwegs, immer mit einem Ziel: Die Welt zu erkunden um das Bewusstsein der Menschen zu verändern.

Je nach Vortrag kosten die Tickets zwischen 19,00 und 29,00 Euro.Abonnenten einer sh:z Tageszeitung oder Kunden der Nord-Ostsee Sparkasse Tickets erhalten 3,00 Euro Rabatt.



Tickets sind in den Kundencentern der sh:z Tageszeitungen, an vielen bekannten Vorverkaufsstellen,hier online, sowie an den Kassen der Nospa-Finanzmärkte Flensburg, Husum und Schleswig erhältlich.



Ermäßigte Tickets erhalten Sie ausschließlich in den sh:z Kundencentern: für Abonnenten einer sh:z Tageszeitung und Nospa-Kunden gegen Vorlage einer Nospa-Karte oder an den Kassen der genannten Nospa-Finanzmärkte für Nospa-Kunden gegen Vorlage einer Nospa-Karte.