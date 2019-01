Anzeige : Marschbahn-Start 2019: pünktlicher, zuverlässiger, kommunikativer

Das neue Jahr ist bereits einige Wochen alt und die DB Regio Schleswig-Holstein hat gute Nachrichten.

von shz.de

26. Januar 2019, 07:05 Uhr

Die Marschbahn fährt pünktlicher und auf die Fahrzeuge ist mehr Verlass. Die Pünktlichkeitswerte kletterten von 74,8 Prozent im November auf 84,5 Prozent Mitte Januar.

Züge sind sauberer

Damit bleibt das Verspätungstief im alten Jahr. Die Anstrengungen und Aktivitäten der letzten Monate entfalten bei der Marschbahn also immer mehr Wirkung. Das zeigen auch die Ergebnisse der jüngsten Qualitätsbewertung durch das Land Schleswig-Holstein. Von der NAH.SH beauftragte, unabhängige Gutachter prüfen viermal jährlich unter anderem die Qualität der eingesetzten Fahrzeuge, wozu Sauberkeit und Schadensfreiheit sowie Fahrgastbetreuung und Information gehören. Die Stichproben und Fahrgastbefragungen aus dem vierten Quartal 2018 haben ergeben, dass sich der Zustand der WCs aus Fahrgastsicht verbessert hat und auch die Fahrzeugsauberkeit insgesamt besser abschnitt.

Die Anpassungen der Reinigungsprozesse haben sich also gelohnt. „Lediglich bei der Außenreinigung bestehe aktuell noch Nachholbedarf“, erklärt Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein. Deshalb verstärkt DB Services in diesem Jahr die manuellen Wäschen in der Wagenwerkhalle in Husum, damit die Fahrzeuge auch von außen sauberer sind.

Die befragten Fahrgäste bewerten unsere Mitarbeiter sehr gut. Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein

Neu: Aktuelle Meldungen bei Twitter

Dass die DB Regio Schleswig-Holstein auf dem richtigen Weg ist, spiegelt sich auch in der nochmals positiveren Bewertung der Mitarbeiter durch die Fahrgäste wider. „Die befragten Fahrgäste bewerten unsere Mitarbeiter sehr gut. Diese Entwicklung verdanken wir auch dem unermüdlichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen auf der Strecke“, erzählt Christoph Ströh erfreut. Außerdem bewerteten die Befragten die Informationen im Zug besser. Um die Kommunikation mit den Fahrgästen auch außerhalb der Züge zu verbessern und noch mehr Service zu bieten, nutzt die DB Regio Schleswig-Holstein seit Anfang des Jahres Twitter als neues Kommunikationsmedium. Das Social-Media-Team versorgt somit Reisende mit aktuellen Verkehrsmeldungen in Echtzeit.

Tipp: Finden Sie Meldungen zu Ihrer Strecke, indem Sie einfach nach Ihrer Verbindung (bspw. #RE6) sowie dem #RegioSH suchen.

Bei Fragen, Anregungen und Kritik wenden Sie sich bitte direkt an das Kundendialogs-Team unter https://t.co/5bzY6CQHw9 — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) 7. Januar 2019