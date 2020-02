Rückruf : Zu viel Chrom: Primark ruft schwarzen Damenschuh zurück

Primark ruft Pumps mit einem zu hohen Chromanteil zurück. Das Produkt kann ohne Kaufbeleg und in jeder Filiale zurückgegeben werden.

26. Februar 2020, 15:08 Uhr

Der Textildiscounter Primark hat einen schwarzen Damenschuh zurückgerufen. Im Innenfutter der Pumps sei ein zu hoher Chromanteil festgestellt worden, teilte das irische Unternehmen über ein Internetportal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit.

Dies könne zu allergischen Hautreaktionen führen.

Kunden könnten das Produkt ohne Kaufbeleg und in jeder Filiale zurückgeben, erklärte die Firma mit deutscher Zentrale in Essen. Der Kaufpreis werde in vollem Umfang erstattet. Rund ein Jahr, bis Anfang Januar, sei der schwarze Schuh mit dem Namen «Wide Fit Kitten Heel Court Shoe» in den Läden gewesen.