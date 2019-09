Anzeige : Yachtzentrum Damp sucht Verstärkung: Dehler und Hanse Händler vergrößert sein Team

Das Yachtzentrum Damp liegt nur etwa 300m vom Yachthafen Damp entfernt. Genau hier sucht das Team nun Zuwachs in Form von Bootsbauern, Bootsmotorenmechanikern, Riggern und Allroundern. Was den Job so besonders macht!

21. September 2019, 01:02 Uhr

DAMP | Direkt am Ortseingang von Damp an der Ostküste gelegen, findet sich das Yachtzentrum Damp. In unmittelbarer Nähe zum Yachthafen liegen hier die großen Yachthallen des Unternehmens. Der Yachthafen Damp selbst verfügt über insgesamt 365 Liegeplätze und alle Versorgungsmöglichkeiten, sowie einen Hafenmeister und die einladende Promenade mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Ein Ort zum Verweilen und Seele baumeln lassen...und zum Arbeiten! Denn genau hier, in malerischer Kulisse mit Blick aufs Meer, sucht das Yachtzentrum Damp neue Kollegen.

Fokus auf den Details

Der lizenzierte Dehler und Hanse Händler in Damp steht für Qualität und Serviceorientierung. Wer hier seine Yacht in die Hände des Teams gibt, kann sich entspannt zurücklegen, denn auf die Kompetenz und das Know-how der Bootsmotormechaniker und Rigger ist Verlass. - Und das sieben Tage in der Woche.

Neben dem persönlichen Service überzeugt das Yachtzentrum auch durch die Ausstattung: Insgesamt 6.500 m² umfasst die saubere und gepflegte Hallenfläche, rund 600 m² das seperate Mastenlager und 250 m² die beheizte Werkstatthalle. Somit bietet die Halle nicht nur genügend Platz für die Yachtausrüstung und Yachtauslieferung, sondern auch für die Dehler und Hanse Yachtausstellung. Damit ist das Thema Platz allerdings noch nicht erschöpft: Eigene Liegeplätze am Yachthafen Damp sorgen für ein entspanntes Ankommen und Ablegen.

Von Anfang bis Ende in guten Händen

Selbst machen oder machen lassen: Im Yachtzentrum Damp kann das Legen des Mastes bzw. Stellen mit Kranbedienung durch die Hafenmeister selbst ausgeführt oder vor Ort im Yachtzentrum in Auftrag gegeben werden. Wer die Yacht in vertrauensvolle Hände legen möchte, kommt in die Vorzüge des Rund-um-Services: Die Yacht wird unter eigener Maschine an den Kran gelegt, der Mast angehakt, Wanten und Stagen werden gelöst und der Mast wird gelegt. Der Mast wird dann in die Winterlagerhalle transportiert und ins Mastenlager eingelagert. Neben dem Einlagerungsservice bietet das Yachtzentrum von der Erneuerung des Antifouling Anstrichs über das Polieren des Rumpfes, das Ersetzen der Zinkanoden und das Überprüfen des Riggs alle Pflege und Wartungsarbeiten individuell an.

Vollservice und Wintereinlagerung

Eine besondere Stärke des Yachtzentrum Damp liegt im Vollserviceangebot, bei dem nur die Schlüssel abgegeben werden müssen und die Yacht dann eingewintert, gepflegt, gewartet und im Frühjahr wieder komplett betriebsbereit zum gewünschten Termin bereitgestellt wird. Im Frühjahr wird die Yacht somit termingerecht betriebsbereit gemacht und wartet gereinigt und mit vollen Tanks im Yachthafen auf den Sommer.

Offene Stellen im Yachtzentrum Damp

Für all diese Services sucht das Yachtzentrum Damp nun tatkräftige Unterstützung und Verstärkung in Teil- und Vollzeit für die verschiedenen Bereiche des Unternehmens:

Bootsmotorenmechaniker (m/w/d)

Für die Yanmar, Volvo, Bukh & Sole Motoren sowie die Yachttechnik wird ein/e erfahrene/r Bootsmotorenmechaniker/in gesucht.

Bootsbauer (m/w/d)

Für Holz und GFK Arbeiten sowie die Yachtausrüstung sucht das Yachtzentrum eine/n erfahrene/n Bootsbauer/in.

Rigger (m/w/d)

Für die Arbeiten an Yachtriggs, stehendem und laufendem Gut sowie die Yachtausrüstung wird zudem ein/e kompetente/r Rigger/in gesucht.

Allrounder (m/w/d)

Außerdem wird für den Yachthandel, die Yachtausrüstung, After-Sales und die Kundenbetreuung eine „Eierlegende Wollmilchsau“ gesucht.

Für alle Interessierten bietet das Yachtzentrum abwechslungsreiche Tätigkeiten, eine langfristige Perspektive, eine unbefristete Anstellung und die Aufnahme in ein motiviertes und überaus nettes Team. Fachkundige und motivierte Bewerber dürfen sich gern per E-Mail an personal@yachtzentrum-damp.de oder telefonisch unter 04352-5433 melden und mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bewerben. Weitere Informationen finden sich zudem auf yachtzentrum-damp.de

Yachtzentrum Damp GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Thomas Bohrer

Pamirring 2

24351 Damp



Tel.: 04352 5433

info@yachtzentrum-damp.de