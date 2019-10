Anzeige: Küchen Hoklas + sh:z Gewinnspiel : Weihnachten kommt immer so plötzlich: Mit diesen Ideen für Geschenke gut vorbereitet sein

Alle Jahre wieder gerät man kurz vor dem 24. Dezember in Stress. Der Grund sind fehlende Geschenke. Mit diesen Tipps sind Sie vorbereitet. Außerdem: Wir verlosen ein iPad Pro und zwei Samsung Galaxy Tab A

von Karen Bartel

01. November 2019, 00:00 Uhr

Sind die Supermarktregale erst einmal randvoll mit Lebkuchen und Spekulatius aufgefüllt, bekommt der ein oder andere vielleicht schon leichte Panik, was in diesem Jahr an die Liebsten zu Weihnachten verschenkt werden soll. Wer sich schon jetzt um die Weihnachtsgeschenke kümmert, hat im Dezember mehr Zeit und Geld zur Verfügung, um einer besinnlichen Adventszeit zu frönen.

Geschenketipps: Weihnachtsgeschenke voller Liebe

In der Weihnachtszeit boomen die Geschäfte. Doch oft werden ungewollte Geschenke im Januar wieder umgetauscht. Wer das vermeiden möchte, kann in diesem Jahr entweder etwas Nützliches, beispielsweise für die Küche, oder vielleicht sogar etwas Selbstgemachtes verschenken. Hier sind sieben Ideen von gekauft bis selbst gemacht.

sh:z Gewinnspiel: iPad Pro oder Samsung Galaxy Tab A zu gewinnen

Auch sich selbst sollte man in der Weihnachtszeit beschenken. Und wie schön wäre es, wenn dieses Geschenk nichts kosten würde? Mit dem sh:z Gewinnspiel können Sie attraktive Geschenke für sich selbst oder auch zum Weiterverschenken gewinnen:

1 iPad Pro 11“, 64 GB, WiFi

2x je ein Samsung Galaxy Tab A 2019, 10,1“, WiFi, 32 GB

10x jeweils die sh:z Tageszeitung Ihrer Region für 4 Wochen

Einfach die folgenden drei Fragen richtig beantworten und schon landen Sie im Lostopf.

Sonderbeilage „Weihnachten kommt immer so plötzlich“

Noch mehr Tipps rund um Weihnachten, die schönsten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein, ein Interview mit dem Weihnachtsmann, wie Weihnachten bei unseren Nachbarn in Dänemark gefeiert wird, über die Königsdisziplin Baumschmücken und vieles mehr finden Sie in unserer Weihnachts-Beilage „Weihnachten kommt immer so plötzlich“. Die Beilage ist am Freitag, 1. November 2019, in folgenden sh:z-Tageszeitungen zu finden: Flensburger Tageblatt, Nordfriesland Tageblatt, Husumer Nachrichten, Schlei-Bote, Schleswiger Nachrichten.

Jetzt können Sie die Beilage auch online lesen. Einfach hier klicken.