Die Acht-Grad-Grenze : Wann die Haut welchen Schutz braucht

An kalten Tagen braucht die Haut mehr Fett, an warmen mehr Feuchtigkeit in der Creme. Und an Übergangstagen?

Darmstadt | Deutschland ist mit Blick auf das Thermometer eine Region für Übergangstage. Diese häufen sich zum Beispiel gegen Ende des Winters, bevor die Frühlingssonne die Luft deutlich erwärmt. Während dieser Zeit kann es ein tägliches Wechselspiel zwischen bitterkalt und angenehm mild sein - und daran sollte die Hautpflege angepasst werden. Das Portal Haut....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.