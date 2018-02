Anzeige : Valentinstag: Den Traumpartner auf dem Flirtportal PARTNER.sh finden

Auf dem regionalen Flirtportal „PARTNER.sh“ von sh:z das medienhaus kann man kostenlos einen Persönlichkeitstest machen - um so im Idealfall die Person zu finden, die am besten zu einem selbst passt.

von shz.de

14. Februar 2018, 09:24 Uhr

Wie verbringen Sie den Valentinstag? Alleine auf dem Sofa? In Jogginghose? Das regionale Partnerportal PARTNER.sh von sh:z das medienhaus bietet Abwechslung. Hier finden die Schleswig-Holsteiner kostenlos andere Singles aus der Region, die ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Partner sind.



Der Tag der Liebenden

Der 14. Februar gilt in vielen Ländern als Tag der Liebenden. Heutzutage erleben die Geschäfte einen regelrechten Valentins-Boom. Überall sind Geschenke wie Blumen, Pralinen und Herzen zu finden. In zahlreichen Magazinen gibt es Tipps für das schönste Geschenk, die beste Liebeserklärung und das romantischste Abendessen. Die Aufmerksamkeit, die der Valentinstag genießt, ist riesig. Doch genau diese Aufmerksamkeit kann dazu führen, dass bei Singles ein Gefühl der Einsamkeit entsteht. Dabei bietet ihnen gerade der Valentinstag eine große Chance, den richtigen Partner zu finden: Viele verbringen den Tag ebenfalls alleine und wünschen sich einen Partner an ihrer Seite.

Foto: pixabay / kaboompics

Mit Hilfe der kostenlosen Partnervermittlung finden Singles in Schleswig-Holstein unkompliziert und bequem ihren Traumpartner, um den nächsten Valentinstag nicht alleine verbringen zu müssen. Das Portal bietet die Möglichkeit, die eigenen Interessen und Ansichten mit denen der anderen Singles abzugleichen und somit einen vermeintlichen „Seelenverwandten“ zu finden, einen Lebensgefährten, der über die gleichen Witze lacht und sich über die gleichen Dinge empört. Hier geht es direkt zur Partnersuche.

Überblick über die Möglichkeiten auf PARTNER.sh

Persönlichkeitstest

Fragenflirt

Singles in der Umgebung

Fotoflirt

Jetzt kostenlos bei PARTNER.sh anmelden