Top-Model-Contest 2018 : Unsere frisch gekürten Top-Models

Diese zwölf Schleswig-Holsteinerinnen wurden von den Lesern auserwählt.

von Sibylle Bremer

14. April 2018, 06:00 Uhr

So sehen Gewinnerinnen aus! Diese zwölf Kandidatinnen setzen sich beim diesjährigen Top-Model-Casting des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) und des Modehauses CJ Schmidt durch. Die Frauen können sich nun über einen einjährigen Modelvertrag sowie über ein Verwöhn-Wochenende im Strandhotel Glücksburg freuen. In den vergangenen Tagen lag die Entscheidung bei den Lesern: Welche Kandidatinnen gehören als Top-Models 2018 auf den Laufsteg? 36 Frauen stellten sich nach einem Casting zur Wahl – und die Leser stimmten fleißig ab.

Insgesamt über 6000 Stimmen gingen online oder per Post ein. Anschließend wurde zusammengezählt, welche Bewerberinnen am Ende die meisten Stimmen für sich gewinnen konnten. Die zwölf Siegerinnen werden in der kommenden Woche mit einem Choreografie-Training auf ihren ersten großen Auftritt vorbereitet. Am Freitag, 20. April, präsentieren sie dann bei einer Fashionshow die neusten Trends.

Wer die frisch gekürten Top-Models im Husumer Modehaus live erleben möchte, kann sich noch Karten für die beiden Modenschauen um 19 und 20.30 Uhr unter Telefon 04841/8800 sichern.