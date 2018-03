Top-10-Models : Frauen-Power auf dem Laufsteg

So läuft die Top-Model-Wahl ab

Jetzt sind die sh:z-Leserinnen und -Leser gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s: Per Postkarte Schreiben Sie an:

Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Favoritin nennen!). Online

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ab sofort die Möglichkeit zur Abstimmung. Voting-Ende

Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Gewinne

Die Top-Models erhalten einen einjährigen Model-Vertrag mit CJ Schmidt. Zusätzlich können sich die zwölf Gewinnerinnen auf ein Verwöhn-Wochenende im Strandhotel Glücksburg (inklusive Wellness, Abendessen und einer Übernachtung mit Frühstück) freuen. Modenschauen

Sie finden am Freitag, 20. April, 19 und 20.30 Uhr, im Husumer Modehaus statt. Karten gibt es unter Telefon 04841/880-0 oder an der Hauptkasse.