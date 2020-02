Top Model im Gespräch : „Für meine Entwicklung war das ein Quantensprung“

Eine Kandidatin des Top Model Contest über Vorbereitung und Selbstbewusstsein.

Avatar_shz von Julia Voigt

29. Februar 2020, 00:01 Uhr

Sie ist ein echter Hingucker, und wenn Konstanze Brunkhorst über den Laufsteg geht, liegen ihr die Herzen zu Füßen. Ihre blauen Augen leuchten, und ihr

Lachen ist ansteckend. Die 50-Jährige aus Angeln gehört zu den Gewinnerinnen des Top-Model-Contest 2019. Noch heute gerät die Zahnärztin ins Schwärmen.

Mit Ihren Mitstreiterinnen hatten Sie im letzten Jahr viel Zeit verbracht. Sind Sie denn heute noch im Kontakt?

Ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns regelmäßig und haben auch schon alle Karten für die diesjährige Modenschau bei CJ Schmidt. Wir verstehen uns richtig gut und haben uns in der Vorbereitung gegenseitig immer unterstützt.

Sie sind im letzten Jahr 50 geworden. Hatte ihre Bewerbung etwas mit diesem Geburtstag zu tun?

Auch. Ich dachte vorher, 50 wird noch einmal eine Hürde für mich werden. Durch den Top-Model-Contest wurde der Geburtstag aber total positiv belegt und die Angst davor hat sich aufgelöst.

Als Sie Bescheid bekommen haben, dass Sie beim Wettbewerb dabei sein werden, was war da ihr erster Gedanke? Und wie kam es überhaupt dazu?

Mein Praxisteam und ich hatten die letzten Jahre schon den Contest des sh:z verfolgt. Vor allem, dass Frauen in allen Kleidergrößen und älterer Generation dabei sind, fanden wir klasse. Letztes Jahr dachte ich dann, da meldest du dich jetzt an, bevor es die anderen tun. So richtig ernst habe ich das aber nicht genommen. Und plötzlich bekam ich die Einladung zum Casting in die Praxis geschickt. Da gab es von mir erst einmal einen lauten Freudenschrei. Ich dachte nur: Okay, da gehst du jetzt auch hin.

Wie haben Sie die Wochen der Vorbereitung empfunden?

Es war eine aufregende, schöne und auch anstrengende Zeit. Als ich unter die letzten 36 Teilnehmerinnen kam, wurde es öffentlich und ich konnte es nicht mehr geheim halten. Ich wurde häufig darauf angesprochen. Es war auch gut, dass wir die Choreografie eingeübt haben.

Haben Sie etwas aus dieser Zeit für Ihren Alltag und sich selbst mitgenommen?

Man lernt beispielsweise eine aufrechte Körperhaltung und den Kopf hoch zu nehmen. Das habe ich behalten. Für mich war das Ganze eine Mutprobe, die ich bestanden habe. Man ist schon auf dem Prüfstand. Insgesamt traue ich mich jetzt mehr.

Achten Sie nun auch mehr auf Ihr Äußeres?

Ich habe mich schon immer für Farben, Mode und Kunst interessiert. Ich fand schon vorher, dass eine Frau in jeder Kleidergröße gut aussieht, wenn sie die Kleidung richtig wählt. Mode hat die Aufgabe, die schönen Vorzüge eines Menschen zu betonen und die Schwachstellen zu kaschieren. Selbst die Profi-Models sehen hinter den Kulissen aus wie du und ich.

Würden Sie es wieder machen?

Sofort! Wenn ich 55 werde, bewerbe ich mich wieder. Außerdem motiviere ich immer wieder Patientinnen und meine Helferinnen, das zu machen. Es hat so viel Spaß gemacht und außerdem sind tolle Fotos dabei rausgekommen. Auch dieses Erlebnis bei den Modeschauen auf den Laufsteg zu gehen, ist einzigartig. Das Publikum hat uns richtig angefeuert, das hätte ich nicht gedacht.

War der Contest ein einschneidendes Erlebnis für Sie ?

Ganz sicher. Für meine persönliche Entwicklung war das ein Quantensprung. Der Top-Model-Contest ist Rückenwind und hat mein Leben verändert.