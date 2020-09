Anzeige: Frauenpower aus SH : Top-Model-Contest 2020: Wer gewinnt? Diese Kandidatinnen stehen zur Wahl

So läuft die Top-Model-Wahl ab Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s: Per Postkarte schreiben Sie an:

Top-Model 2020 CJ Schmidt: Krämerstraße 1-7, 25813 Husum (Favoritin nennen!) Oder voten online unter:

www.cjschmidt.de Voting-Ende

Bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen. Gewinne

Die Top-Models erhalten einen Model-Vertrag mit CJ Schmidt. Zusätzlich können sich die zwölf Gewinnerinnen auf ein Verwöhn-Wochenende im Strandhotel Glücksburg (inklusive Wellness, Abendessen und einer Übernachtung mit Frühstück) freuen. Modenschauen

Ganz neu und aufgrund der aktuellen Situation werden digitale Fashionshows mit den Gewinnerinnen ab Montag, 5. Oktober, online auf cjschmidt.de zu sehen sein. Die CJ Schmidt Modenschau in Husum am Mittwoch, 28. Oktober, findet unter strengen Corona-Hygieneregeln statt. CJ Schmidt verlost aus diesem Grund nur ein begrenztes Kartenkontingent.



Wer sein Glück versuchen möchte, schickt einfach eine E-Mail an trendmodenschau@cjschmidt.de. Einsendeschluss ist der 4. Oktober. Die Trendmodenschau wird ebenso online auf www.cjschmidt.de und www.shz.de zu sehen sein. Live präsentieren sich die Top Models bei Promotion-Veranstaltungen am 7. und 14. November im Husumer Modehaus.