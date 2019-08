Anzeige : Sport mit Aussicht: Warum der Förde-Golf-Club für viele der „Lieblingsplatz“ ist

Ein Mythos, der sich zu Unrecht hält: Golfclubs sind verstaubt und nichts für junge Menschen. Der Förde-Golf-Club in Glücksburg zeigt, dass es auch anders geht.

von Julia Gohde

02. August 2019, 03:12 Uhr

Glücksburg | Der Sommer ist zurück in Schleswig-Holstein. Für die meisten Nordlichter bedeutet das, nach Feierabend oder am Wochenende draußen zu sein, zu entspannen oder mit der Familie einen Ausflug in die Sonne zu machen. Wer sich außerdem ganz besonders über die sommerlichen Temperaturen freut, sind Schleswig-Holsteins Golfer. Genauer gesagt: die Mitglieder des Förde-Golf-Clubs in Glücksburg, die zur Zeit bei strahlend blauem Himmel auf sattem Grün an ihrem Handicap arbeiten können. Wer noch nicht Mitglied ist, hat jetzt beste Möglichkeiten in den Club einzutreten:

Derzeit sind wir bestrebt, den Förde-Golf-Club zu verjüngen: Im Zuge der Aktion „40 unter 40 für das Jahr 2020“ nehmen wir 40 Neumitglieder, die jünger als 40 Jahre alt sind, ohne die sonst fällige Investitionsumlage auf. Dr. Johannes Aurich, Präsident des Förde-Golf-Clubs.

Konkret bedeutet das eine Ersparnis von 1.500,00 €. Der Förde-Golf-Club möchte damit besonders jüngere Golfer und Familien für den Club begeistern. Denn, was viele nicht wissen: Der Förde-Golf-Club verfügt über eine der größten Jugendabteilungen in Schleswig-Holstein und freut sich daher natürlich auch über neue golfinteressierte Kinder.

Der 18-Loch-Golfplatz mit seinem 6-Loch Par-3 Akademieplatz, Drivingrange sowie Chip- und Puttbereich liegt in Glücksburg Bockholmwik und gibt im Nordosten einen traumhaften Blick auf die Flensburger Förde. Der Club besteht seit 1972 und wurde über die Jahre hinweg auf 18-Loch erweitert und seitdem permanent liebevoll gepflegt und verfeinert.

Wir bieten alles, was einen Golfclub ausmacht: einen hervorragenden Platz, ein tolles Clubleben, Angebote für alle Alters- und Leistungsklassen und wir verbinden Tradition und Moderne miteinander. Dr. Johannes Aurich, Präsident des Förde-Golf-Clubs.

Regelmäßig veranstaltet der Club Turniere und Sponsoren-Events. Ein Highlight in diesem Jahr war das Golfen bei Flutlicht zur Mitsommernacht.

Und wer sich selbst einen Blick vom Förde-Golf-Club machen möchte, kann einfach Kontakt aufnehmen und sich über die Möglichkeiten informieren. Eigenes Equipment muss nicht mitgebracht werden, sondern kann vor Ort ausgeliehen werden.

Unabhängig von der aktuellen Sonderaktion hat der Golf-Club für alle anderen Interessenten ein attraktives Angebot. Für alle Golfneulinge steht das Golf-Starter-Paket zur Verfügung.