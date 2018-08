Sock Boots und Kitten Heels : Schuhmode für die kalten Tage

Sie heißen Sock Boots, Slouch Boots und Western Boots - die Trendstiefel der Saison. Aber keine Sorge, in der englischaffinen Modebranche entwickelt sich im Herbst und Winter 2018/19 nichts anderes zum Trend als Modelle, die man schon mal gesehen hat.

von dpa

17. August 2018, 17:24 Uhr

Ohne sie kann man im Winter oft keinen Schritt machen: Stiefel gehören wohl zu den wichtigsten Accessoires der kalten Jahreszeit. Aber nicht nur, weil sie die Füße schön warm halten, sondern auch, weil sie ein modisches Statement setzen. Die Trends im Überblick:

Westernstiefel

Sie sind der wichtigste Schuhtrend der Saison für Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut in Offenbach. Auch Alexander Rademacher, Fashion Director der Messe Gallery Shoes in Düsseldorf, sieht das so: «Diese Schuhform trägt man jetzt zu Hosen, aber auch zu Kleidern oder weit schwingenden Röcken.»

Er erläutert: «Charakteristisch für diesen Schuhtyp ist der sogenannte Trichterabsatz, leicht abgeschrägt und nach unten schmaler werdend.» Darüber hinaus aber unterscheiden sich die Modelle im Handel deutlich: «Mal in edlem Glattleder und betont schlicht, mal in Metallic-Varianten, beispielsweise in Gold, oder geschmückt mit Fransen», berichtet Rademacher.

Sockenstiefel

Sie werden in der Branche als «sock boots» bezeichnet und waren schon im vergangenen Herbst und Winter ein neues Highlight. Und sie bleiben es, erklärt Trendexpertin Schulz. Mit diesem Begriff sind vornehmlich Stiefeletten mit Absatz und einem engen Schaft gemeint, der über den Knöchel reicht. Ihren Namen haben sie, weil sie so eng wie Socken anliegen. «Wer diesen Trend mitmachen möchte, muss beim Kauf seiner neuen Sock Boots vermehrt auf Qualität achten», rät Schulz. «Das Material muss gut anliegen und darf nicht ausleiern.»

Sock Boots gibt es in diesem Winter ebenfalls in vielen Varianten: «Mal mit kleinem Absatz, mal mit dicker Sohle, mal enden sie über dem Knöchel und mal in der Mitte der Wade.» Sinnvoll beim Styling ist, dass die Sock Boots zu sehen sind - sprich nicht unter der Hose verschwinden. «Deshalb passen sie besonders gut zu Hosen mit verkürztem Saum, die gerne auch Schlag haben dürfen, oder aber zu Bleistiftröcken, wenn man schlanke Beine hat» erklärt Schulz.

Slouch Boots

Unter Slouch Boots versteht man Modelle mit weitem Schaft, der um die Waden herum lässige Falten schlägt. Diese Stiefel finden sich schon einige Saisons in den Läden, werden jetzt aber erst richtig ihren Durchbruch schaffen, erwarten Experten.

«Auch bei den Slouch Boots gibt es im Herbst viele unterschiedliche Modelle», erläutert Simone Reiner, Schuhexpertin des Branchenmagazins «Textilwirtschaft» aus Frankfurt am Main. «Mal werfen die gestauchten Schäfte mehr, mal weniger Falten, mal reichen sie nur bis zum Knöchel, mal kommen sie als Langschaft daher.» Wichtig ist: Der Schaft der Slough Boots sollten so wirken, dass er ein wenig runterrutscht. Das wirkt an schlanken Beinen natürlich eher so.

Tragbar sind Slough Boots aber auch mit kräftigeren Beinen, mit diesem Tipp: Der Stiefel sollte dann einen geraden Schaft haben, die Falten müssen sich also von allein ergeben. Ungünstig dagegen ist dieser Schuhtyp bei kräftigen Waden, wenn die Falten bereits maschinell fixiert sind. Sie können folglich nicht variabel dorthin rutschen, wo das Bein noch mehr Raum im Schaft hat.

Kitten Heels

Abgesehen von den unterschiedlichen Formen lohnt sich ein Blick auf den Absatz. «Wieder vermehrt zu sehen ist beispielsweise der Kitten Heel», berichtet Trendexpertin Reiner. Die dünnen und kleinen Absätze sind zwischen drei und fünf Zentimeter hoch und damit eine prima Alternative zu High Heels, die irgendwann einfach unbequem werden. «Auch der Blockabsatz bleibt uns erhalten», ergänzt Schulz. «Er wirkt besonders edel, wenn er aus dem gleichen Leder und in der gleichen Farbe ist wie der restliche Schuh.»

Gewürzfarben

«Schwarz bleibt natürlich ein Dauerbrenner für modische Schuhe», sagt Schuhexpertin Reiner. «Aber darüber hinaus liegen auch sanfte Erdtöne, Bordeaux oder Kaki, Cognac oder Senfgelb im Trend.» Schulz ergänzt: «Auch Rot bleibt im Herbst und Winter angesagt. Neben dunklen Tönen wie dem bereits erwähnten Bordeaux, ist auch Knallrot gefragt, vor allem für sportliche Schuhvarianten.» Darüber hinaus kommt die ganze Skala Blautöne ins Spiel. «Darunter Tintenblau oder Petrol. Modemutige Frauen greifen in der kommenden Saison auch zu einem leuchtenden Violett», ergänzt Schulz.

Metallfarben bleiben erhalten. Aktuell sei vor allem Gold angesagt, sagt Rademacher. Ideal für ganz modebewusste Frauen: «Weiß ist auch im Herbst ein Thema und taucht auf verschiedenen Boots-Varianten auf», ergänzt Reiner.