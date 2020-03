Anzeige : nospa.OPENAIR 2020: Robin Schulz und Johannes Oerding kommen nach Schleswig

Tickets für die Veranstaltungen im September sind ab sofort verfügbar.

Avatar_shz von shz.de

20. März 2020, 10:02 Uhr

Schleswig | Die Besucher des fünften nospa.OPENAIR erwartet im September ein musikalisches Hitfeuerwerk unter freiem Himmel. Im Herzen Schleswig-Holsteins kommen an zwei Tagen hochkarätige Stars auf die Museumsinsel Schloss Gottorf. Am Freitag, 18. September um 19 Uhr kommt der international gefeierte DJ und Producer Robin Schulz und am Samstag, 19. September um 20 Uhr der stimmgewaltige Entertainer Johannes Oerding. Einlass ist an beiden Tagen ab 17 Uhr.

Information wegen des Corona-Virus (Stand: 20. März 2020): Zurzeit geht der Veranstalter davon aus, dass das Event stattfinden wird. Falls es zu einer Absage kommt, werden Sie hier rechtzeitig informiert.

Die Nord-Ostsee Sparkasse lädt bereits zum 5. Mal zum nospa.OPENAIR. Marketingleiter Thomas Beirer: „Wir freuen uns darauf, mit der Region zwei Tage lang gemeinsam zu feiern. Mit der Wahl einer besonderen Location wie Schloss Gottorf möchten wir den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bieten."

Robin Schulz macht am Freitag den Auftakt

Robin Schulz läutet das Wochenende am Freitag, 18. September, mit seinen milliardenfach gestreamten Hits wie „Prayer in C“, „Sun goes down“ und „Sugar“ ein. Der Osnabrücker DJ, Producer und Labelbesitzer hat den Sprung in die internationale Musikwelt geschafft und gilt längst als einer der gefragtesten DJs der Welt. Mit seinen markanten Deep-House-Remixes schafft er es als Dauergast in die internationalen Charts. Fünf Jahre nach seinem Durchbruch verzeichnet er dutzende Goldene Schallplatten und Platin-Auszeichnungen sowie mehrfache ECHO-Gewinne und sogar eine Grammy-Nominierung.

Singer-Songwriter Johannes Oerding freut sich auf Schleswig

Am Samstag, 19. September, betritt Johannes Oerding mit seiner Liveband die Bühne auf der Museumsinsel. Er ist seit Jahren aus der deutschsprachigen Musiklandschaft schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Seine bisherigen fünf Alben sind Edelmetall-prämiert und seine Konzerte füllen inzwischen die großen Hallen. Aufgrund der sensationellen Nachfrage spielt er neben seiner Arena-Tour auch auf ausgewählten Sommer-Open-Airs. Mit im Gepäck: sein neues Album „Konturen“.

nospa.OPENAOIR 2020: Hier geht's zu den Tickets

Sichern Sie sich bereits jetzt die Tickets für dieses zweitägige MusikHighlight auf Schloss Gottorf!

Die Karten kosten 59 Euro und sind in den Finanzmärkten der Nord-Ostsee Sparkasse in Schleswig, Flensburg und Husum, in den Kundencentern der sh:z Tageszeitungen, im Museumsshop auf Schloss Gottorf, im Internet unter www.eventim.de und www.deinticket.de/nospa, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Nospa-Kunden und sh:z-Abonnenten profitieren zudem von ermäßigten Ticketpreisen.

Weitere Informationen dazu gibt es unter: www.nospa.de/openair