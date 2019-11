Anzeige : Nachhaltig, regional, nordfriesisch: Paulsen's Landhotel und Restaurant

Im beschaulichen Dorf Bohmstedt in Nordfriesland sorgen die Macher von Paulsen's für ausgezeichnetes Essen und norddeutsche Gemütlichkeit.

von Julia Gohde

07. November 2019, 00:00 Uhr

Bohmstedt | Eigentlich ist er Berliner: André Schirmag hat mit 17 Jahren seinen Rucksack gepackt und das Großstadtleben eingetauscht gegen die Weiten von Sylt und später Nordfriesland - aus Überzeugung. Schleswig-Holstein ist seine Wahl-Heimat geworden, in der der Gastronom und Unternehmer mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht.

André Schirmag ist der Kopf von „Paulsen's“, dem beliebten Landhotel und Restaurant in Bohmstedt bei Husum. Seit 2017 ist er der Inhaber und Arbeitgeber von 33 Angestellten. Für einen Gasthof mit Hotel, das in einem Dorf liegt, das gerade einmal etwas mehr als 770 Einwohner zählt, ist das eine erstaunliche Zahl. Doch der Erfolg von Paulsen's kommt nicht von ungefähr: Fünf Zutaten sind es, auf die Inhaber und Küchenchef André Schirmag in der Führung des Betriebes setzt - mit Erfolg: Regionalität, gute Qualität, Liebe zum Detail und Heimatverbundenheit. Das wichtigste Salz in der Suppe jedoch ist das Team von Paulsen's, steht für Chef Andre Schirmag fest.

Paulsen's Landhotel und Restaurant

Das Landleben inspiriert mich immer wieder zu neuen Kreationen. Hier in Nordfriesland finde ich die Ruhe, immer wieder traditionelle Rezepte neu zu interpretieren. André Schirmag, Inhaber und Küchenchef von Paulsen's Landhotel und Restaurant

Küchenchef André Schirmag und sein Team verarbeiten in ihrer „LandKüche“ am liebsten Produkte von heimischen Erzeugern: Getränke, Brot, Honig, Käse, Gemüse, Lamm und Fisch stammen vorwiegend direkt aus der Region. Lebensmittel, die lange Transportwege hinter sich haben, kommen André Schirmag nicht in ein (Einkaufs-)Tüte. Denn Paulsen's pflegt eine enkeltaugliche Unternehmenskultur und hat sich Nachhaltigkeit in allen Ebenen auf die Fahne geschrieben - auch im Hotel. Gäste können sogar Fahrräder und E-Bikes leihen, wenn sie die Gegend erkunden möchten. Die Räder selbst stammen - natürlich - aus der Bredstedter Fahrradmanufaktur um die Ecke.

Für uns bei Paulsen's bedeutet gelebte Nachhaltigkeit der Konsum regionaler Produkte, der Respekt unserer Kultur, das Einsparen von Energie, das Schützen des Erbes sowie eine umweltschonende Mobilität. André Schirmag

Paulsen's Landhotel und Restaurant

Das Haus an Schleswig-Holsteins Westküste, das Gästen aus ganz Deutschland, Schweiz, Skandinavien und natürlich der Region einen Platz zum Wohlfühlen bietet, hat eine lange Geschichte. Das Gebäude diente beispielsweise bereits als Tankstelle und Viehwaage, Disko und Post. Schon ab dem Jahr 1880 wurde Paulsen's durch die Namensgeber betrieben. In fünfter Generation führte zuletzt Marten Paulsen den Gastro-Betrieb, ehe er sich entschied, das Zepter im April 2017 an seinen Küchenchef und Freund André Schirmag in vertrauensvolle Hände zu legen. Das Hotel ist im gemütlichen und modernen Landhausstil gestaltet. Genau richtig für die, die Entspannung tanken und Meerluft schnuppern wollen.

Nicht ganz so ruhig geht es hingegen bei Paulsen's zu, wenn die Nordfriesen im Festsaal „de Deel“ Hochzeit, Geburtstag oder ein Firmenjubiläum feiern. Bis zu 160 Personen finden hier einen Platz, wo sie es sich gutgehen lassen können. Wem dann der Weg ist eigene Bett zu weit ist, kann eines von Paulsen's 29 Landhauszimmern mieten.

Paulsen's Landhotel und Restaurant

Für so viele Menschen gleichzeitig zu kochen, ist eine Herausforderung, der sich Küchenmeister André Schirmag und sein Team gerne stellen. Dabei ist Paulsen's auch die Förderung des Nachwuchses wichtig: Schon seit vielen Jahrzehnten werden hier auch Azubis für die Gastronomie und Hotelerie ausgebildet. André Schirmag, der selbst nie einen anderen Berufswunsch hatte als Koch zu werden, ist aktuell außerdem Jury-Mitglied beim Kochwettbewerb „Kochtalent des Nordens“ von Möbel Jessen in Breklum und dem sh:z als Medienpartner. Dass sich der Unternehmer für die Jurysitzungen gleich an drei Samstagen Zeit nimmt, um die Gerichte von acht Hobby-Köchen zu verkosten und zu beurteilen, obwohl sein eigener Laden am Wochenende bestens besucht ist, ist ihm hoch anzurechnen.

Weiterlesen: „Kochtalent des Nordens 2019“: Jetzt für Favoriten mitabstimmen und gewinnen (Anzeige)

Bleibt nur noch die Frage, ob er irgendwann nach Berlin zurückkehren möchte: „Nein, auf keinen Fall. Ich möchte in Nordfriesland bleiben“, sagt André Schirmag. Er fühlt sich wohl hinterm Deich - und das kann man als Gast sogar schmecken.

Kontakt: Paulsen's Landhotel und Restaurant

Norderende 8

25853 Bohmstedt



Tel. +49 (0)4671 - 1560

Fax +49 (0)4671 - 1555



E-Mail: info@paulsens-hotel.de

Web: www.paulsens-hotel.de