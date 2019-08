Anzeige : Mode Max Hansen kleidet Schleswig-Holsteins erste Weinprinzessin ein

Das Familienunternehmen steht für elegante Mode für jeden Anlass. Zur Wahl der ersten Weinprinzessin in SH werden die drei Finalistinnen in Traumkleider von Mode Max Hansen gehüllt.

von Karen Bartel

27. August 2019, 23:59 Uhr

Tolk | Schon Aschenputtel wusste: Eine echte Prinzessin braucht ein standesgemäßes Kleid. Festlich soll es sein und alle Blicke auf sich ziehen. Diesen Wunsch zu erfüllen, hat Mode Max Hansen sich zur Aufgabe gemacht.

Dem Traum, einmal Prinzessin und wie eine solche gekleidet zu sein, kommen drei Frauen aus Schleswig-Holstein am 7. September ein Stückchen näher: Wenn sich die Weinprinzessin-Finalistinnen beim 1. Internationalen Damper Wein Festival der Jury präsentieren, tragen sie Cocktailkleider aus dem Tolker Modehaus. Das Highlight des Abends wird die Krönung von Schleswig-Holsteins erster Weinprinzessin mit einem royalen Diadem sein, das die beiden Geschäftsführerinnen Claudia Hansen-Müller und Ulrike Hansen-Feller sorgfältig ausgewählt haben:

Wir freuen uns sehr, mit unserer Liebe zur Mode Teil dieses ganz besonderen Moments zu sein und drei potentielle Prinzessinnen in traumhafte Kleider zu hüllen. Claudia Hansen-Müller, Inhaberin Mode Max Hansen

Fotodesign Flensburg

Die perfekte Mischung aus Tradition und Trends

Das Familienunternehmen wurde 1929 von Max Hansen gegründet und wird heute in dritter Generation geführt. Auf über 1.400 m2 und in vier verschiedenen Abteilungen präsentiert das Modehaus stilvolle und hochwertige Festgarderobe für Sie und Ihn. Hier findet jeder das passende Abendkleid oder den richtigen Anzug für den besonderen Anlass. Auch Brautkleider und Bräutigamanzüge sowie stilvolle Bekleidung für Büro und Freizeit gibt es bei Mode Max Hansen in Hülle und Fülle. Junge Frauen werden bei der Suche nach ihrem Traumkleid für den bevorstehenden Abschlussball oder die Konfirmation fündig. Und um das Outfit perfekt zu machen, gibt es bei Mode Max Hansen auch passende Accessoires von Kopf bis Fuß, von Schmuck bis Schuh.

Bei der exklusiven Auswahl an Festmode legt Mode Max Hansen besonderen Wert auf raffinierte Schnitte, edle Stoffe und glamouröse Details. Bei der Suche nach dem passenden Kleidungsstück berät das erfahrene Team typ- und figurgerecht. Wer selbst noch keine genaue Vorstellung von seinem Traumkleid hat, kann sich hier entspannen und von den Ideen der Beraterinnen überraschen lassen.