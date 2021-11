Anzeige : Mit stüben fuß & schuh eine einjährige Schuh-Flatrate gewinnen

Das Schuhgeschäft mit angeschlossener Orthopädie-Werkstatt verlost Schuhe im Gesamtwert von 900€.

Avatar_shz von Caroline Lorenz

05. November 2021, 00:01 Uhr

Neumünster | Ein Ort der Begegnung sein – das schreiben sich vom Sportverein über das Gemeindezentrum bis hin zur Bildungseinrichtung viele auf die Fahnen. Aber ein Schuhgeschäft als Ort der Begegnung? Dass das nicht so abwegig ist, wie es im ersten Augenblick klingen mag, beweist stüben fuß & schuh aus Neumünster. Seit über 125 Jahren im Familienbetrieb, blickt stüben auf langjährige Erfahrung zurück: im Bereich der orthopädischen Manufaktur ebenso wie als Schuhhändler, der noch Wert auf echte Qualität und ausführliche Beratung legt. Vertreten ist stüben mit der Hauptfiliale in Neumünster sowie in Bad Bramstedt, Börnhöved und Nortorf.

Nun veranstaltet stüben fuß & schuh ein ganz besonderes Gewinnspiel für stüben-Fans – und solche, die es werden wollen. Zu gewinnen gibt es eine Schuhflatrate: Über einen Zeitraum von einem Jahr darf sich der oder die Gewinner*in alle zwei Monate ein Paar Schuhe im Wert von bis zu 150 € aussuchen – also insgesamt sechs Paar. Der Gewinn muss jeweils innerhalb von zwei Monaten für ein Paar Schuhe eingelöst werden (andere Produkte sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen). Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss das Formular am Ende dieses Artikels ausgefüllt werden. Alle Teilnehmenden erhalten eine E-Mail, in der die Teilnahme an Gewinnspiel bestätigt werden muss – nur nach erfolgter Bestätigung nehmen Sie am Gewinnspiel teil.

Kirsten Graßmay, die zusammen mit ihrem Vater Rainer Stüben das Geschäft leitet, erklärt die stüben-Philosophie wie folgt:

Bei uns kauft man nicht einfach nur einen Schuh, sondern wird rundherum beraten. Egal ob weiter oder schmaler Fuß, egal welche Fußprobleme Sie mitbringen. Kirsten Graßmay, Geschäftsführerin stüben fuß & schuh

So gibt es bei stüben fuß & schuh ausschließlich Schuhe von Marken, die in Europa gefertigt werden und in erster Linie aus natürlichen Materialien bestehen – Polyester-Turnschuhe, die schnell müffeln und dem Fuß(bett) wenig Halt bieten, wird man hier kaum finden. Stattdessen hochwertige Ware von Marken wie Ecco, Gabor, Allrounder oder Birkenstock für die Großen und Ricosta oder Froddo für die Kleinen. Besonders beliebt sind derzeit Barfußschuhe für Kinder und Erwachsene, z.B. von Leguano.

Obwohl die Familie Stüben und ihre rund 20 Angestellten echte Experten in ihrem Handwerk sind, ist Kirsten Graßmay ein anderer Punkt mindestens ebenso wichtig: eine angenehme Atmosphäre für ihre Kunden zu schaffen.

Wir wollen, dass sich unsere Kunden wohl fühlen. Wer Durst hat, bekommt ein Glas Wasser, wenn jemand seinen Hund mitbringt, spielen wir mit ihm – es ist einfach nett hier! Kirsten Graßmay, Geschäftsführerin stüben fuß & schuh

Das wissen die Kunden zu schätzen. Der Anteil an Stammkunden ist hoch: Viele kommen auch aus dem Umland, sogar aus ganz Schleswig-Holstein, weil stüben eines der wenigen Schuhgeschäfte in der Region ist, bei dem man Qualitätsschuhe in so einer breiten Auswahl bekommt. Und sollte es doch trotz ausführlicher Beratung mal nicht die große Liebe sein mit dem neuen Paar Schuhe, ist auch das kein Problem: „Wenn der Schuh drückt, wissen die Leute, dass sie gerne nochmal vorbeikommen können und wir auch Anpassungen vornehmen. Außerdem versorgt die Orthopädiewerkstatt unsere Kunden bei Bedarf mit individuell gefertigten Einlagen und anderen Hifsmitteln. Wir sind bekannt dafür, dass wir wirklich noch den Fuß in die Hand nehmen und unsere Einlagen von Hand fertigen. Es ist immer richtig erfüllend für uns, wenn der Kunde am Ende rausgeht und sagt, wow, jetzt kann ich gut laufen!“ Dies gilt selbstverständlich auch für die Kunden, die durch ihre Erkrankungen mit Maßschuhen, Diabetikerschuhen und anderem versorgt werden müssen.

Doch stüben will noch mehr sein als „nur“ ein Ort, an dem die Leute tolle Schuhe bekommen. Direkt gegenüber von der Hauptfiliale in Neumünster wurde vor 20 Jahren stübens Kinderwelt eröffnet – ein Geschäft für Kinderschuhe und -bekleidung, das nicht nur durch seine gemütliche Atmosphäre punktet, sondern auch durch die durchgängig Fairtrade- und GOTS-zertifizierte Ware.

Nach zahlreichen Einzelveranstaltungen im Vorfeld wurde im letzten Jahr außerdem die Kulturreihe „Kultur im Schuhregal“ ins Leben gerufen. 2020 konnte es nur eine Veranstaltung statt der geplanten sechs geben, 2021 waren es dann immerhin vier, die corona-bedingt outdoor auf der Kirchwiese hinter dem Geschäft stattfanden. Wenn Kirsten Graßmay von diesem Projekt berichtet, merkt man ihr die Begeisterung deutlich an:

Alle unsere Konzerte waren direkt ausverkauft, die Gäste fanden es echt toll! Wir wollen auch ein Ort der Begegnung sein – die Pausen sind bei uns fast so wichtig wie die Konzerte selbst, man steht beieinander und schnackt und genießt ein Glas Wein oder ein anderes Getränk aufs Haus und ist froh und glücklich. Kirsten Graßmay, Geschäftsführerin stüben fuß & schuh

Im kommenden Jahr soll die Konzertreihe deswegen auch fortgeführt werden – wenn alles gut läuft mit drei Konzerten im Frühjahr und drei Konzerten im Herbst.

Die Wartezeit bis dahin kann man sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel des Schuhgeschäfts verkürzen. stüben fuß & schuh wünscht allen Teilnehmenden viel Glück und freut sich, sie bald vor Ort begrüßen zu dürfen!

